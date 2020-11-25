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Dünya Trumptan avukat ekibine Beni rezil ettiniz aptallar
AMERİKA

Trump'tan avukat ekibine: Beni rezil ettiniz aptallar

Seçim yenilgisini kabul eden ABD Başkanı Donald Trump avukatlarına öfkeli. Trump'ın sonuçları yargıya götürmeleri için seferber ettiği avukat ekibine 'kendisini rezil eden aptallar sürüsü' gözüyle baktığı iddia edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak Diğer
Donald Trump
Donald Trump

ABD'de seçimi kaybettiğini kabul eden Donald Trump'ın avukatlarıyla arası bozuldu.

ABD'de 3 Kasım seçimlerini gerçekten kaybettiğini kabul etmeyen ve hile suçlamalarını devam ettiren Başkan Donald Trump'ın sonuçları yargıya götürmeleri için seferber ettiği avukat ekibine 'kendisini rezil eden aptallar sürüsü' gözüyle baktığı iddia edildi.

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AVUKATLARINA KIZGIN

NBC News, Başkan Donald Trump'ın tepkilerine yakından aşina ABD'li yetkililerle konuştu.

Yetkililer, Trump'ın 'hukuk ekibinin seçim süreciyle ilgili itirazlarını yargıya taşıyış şeklinden memnun olmadığını ve avukatlarının kendisini berbat gösteren aptallar olduğunu düşündüğünü' söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre Trump'ın özellikle kişisel avukatıyken seçim hilesi davalarının başına getirdiği Rudy Giuliani'nin basın toplantısındaki görünüşünden şikayet ettiği belirtildi.

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