Trump'tan az ödeme yapan NATO ülkelerine yönelik dehşete düşüren tehdit: Rusya'yı saldırması için teşvik ederim

Güney Carolina eyaletinde seçim konuşması yapan Trump, ittifakın bir parçası olarak az ödeme yapan NATO üyesi ülkelere seslendi.
Trump, NATO ülkelerinin liderlerinin katıldığı bir toplantıda büyük bir ülkenin liderinin yanına geldiğini ve Rusya'nın saldırısına uğrarlarsa, ödeme yapmadıkları halde ABD'nin onları koruyup korumayacağını sorduğunu açıkladı.
“Dehşet verici ve akıl dışı”
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın ABD'nin en yakın müttefiklerinin cani rejimler tarafından işgal edilmesini teşvik ettiği ifade edilirken, yorumlar için “dehşet verici ve akıl dışı” denildi. Açıklamada, Trump'ın ulusal güvenliği, küresel istikrarı ve ekonomiyi tehlikeye attığı vurgulandı.