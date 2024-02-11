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Dünya

Trump'tan az ödeme yapan NATO ülkelerine yönelik dehşete düşüren tehdit: Rusya'yı saldırması için teşvik ederim

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Güney Carolina eyaletinde yaptığı seçim konuşmasında, az ödeme yapan NATO ülkelerine Rusya'nın saldırısına uğrarlarsa yardım etmeyeceğini, aksine saldırması için Rusya'yı teşvik edeceğini söyledi. Trump'ın skandal açıklamalarına Beyaz Saray'dan tepki geldi. Yapılan açıklamada Trump'ın ABD'nin en yakın müttefiklerinin cani rejimler tarafından işgal edilmesini teşvik ettiği ifade edilirken, yorumlar için “dehşet verici ve akıl dışı” denildi.

15:37 - 11/02/2024 Pazar
IHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Güney Carolina eyaletinde seçim konuşması yapan Trump, ittifakın bir parçası olarak az ödeme yapan NATO üyesi ülkelere seslendi.


Trump, NATO ülkelerinin liderlerinin katıldığı bir toplantıda büyük bir ülkenin liderinin yanına geldiğini ve Rusya'nın saldırısına uğrarlarsa, ödeme yapmadıkları halde ABD'nin onları koruyup korumayacağını sorduğunu açıkladı.


NATO yükümlülüklerini yerine getirmeyen lidere cevabını kendisini dinleyen kalabalığa aktaran Trump,
“Bana, eğer ödeme yapmazsak ve Rusya bize saldırırsa bizi korur musunuz? diye sordu. Ben de ona, ödemedin mi? Suçlusun. Hayır seni korumam, hatta onları ne isterlerse yapmaları için teşvik ederim. Ödemek zorundasın dedim” ifadelerini kullandı.


“Dehşet verici ve akıl dışı”


Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın ABD'nin en yakın müttefiklerinin cani rejimler tarafından işgal edilmesini teşvik ettiği ifade edilirken, yorumlar için “dehşet verici ve akıl dışı” denildi. Açıklamada, Trump'ın ulusal güvenliği, küresel istikrarı ve ekonomiyi tehlikeye attığı vurgulandı.




#Trump
#NATO
#Rusya
#Güney Carolina
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