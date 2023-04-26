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Dünya

Trump'tan Biden'ı adaylığına ilk yorum: Düşünmesi bile akıl almaz

Eski ABD Başkanı Donald Trump, mevcut Başkan Joe Biden'ın 2024 başkanlık seçimlerine aday olmasıyla ilgili, "Böylesine vahim ve başarısız bir başkanlıkla Biden'ın yeniden seçilmek için aday olmayı düşünmesi bile akıl almaz." yorumunu yaptı.

07:06 . 26/04/2023 Çarşamba
AA
Trump - Biden

Trump - Biden

Kendisi de ve 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, Biden'ın adaylığını duyurmasının ardından kendi sitesinden konuya ilişkin görüntülü bir mesaj paylaştı.


Trump, "Amerikan tarihinin en kötü beş başkanını alıp bir araya getirdiğiniz bile bunlar, birkaç yıldır Joe Biden'ın ulusumuza verdiği zararı vermezler. Yanına bile yaklaşamazlar." ifadesini kullandı.

Biden'ın ekonomi politikalarını eleştiren Trump, ülkede enflasyonun son yarım yüzyılın en kötü seviyede olduğunu ve bankaların battığını ifade etti. Trump, kendi döneminde uyguladığı göçmen karşıtı politikaları överken, "solcuların" ülkeyi kötü bir hale getirdiğini öne sürdü.


Biden'ın ABD'yi dünya sahnesinde de "küçük düşürdüğünü" kaydeden Trump, yönetimin ülkeyi Üçüncü Dünya Savaşı'nın eşiğine getirdiğini savundu.

Trump, "Böylesine vahim ve başarısız bir başkanlıkla, Biden'ın yeniden seçilmek için aday olmayı düşünmesi bile akıl almaz." dedi. Trump, geçmiş seçimlerde hile yapıldığı iddiasını yineleyerek, mesajını 2024 seçimlerinde Biden'ı yenme sözüyle bitirdi.


- Biden adaylığını 3 dakikalık videoyla duyurmuştu

Adaylığını yerel saatle sabah 06.00 sularında, 2019'daki adaylık açıklamasının yıl dönümünde yayımladığı 3 dakikalık video mesaj ile duyuran Biden, "Şimdi kayıtsız kalma zamanı değil, bu yüzden yeniden seçilmek için aday oluyorum." ifadesini kullanmıştı.




#ABD
#Donald Trump
#Joe Biden
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