Kasım seçimleri öncesinde yapılacak ilk tartışmada Başkan Biden’ın Trump karşısında göstereceği performans yarışın gidişatına oyun değiştirici etki yapabilir. Biden’ın yaşı, bilinci ve dinçliğiyle ilgili şüphe oluşturmayı başaran Trump kampanyası, bir yandan da CNN’de yapılacak tartışmanın formatı ve tarafsızlığıyla ilgili tartışma yaratmaya çalıştı. Biden’ın iyi performans göstermesi durumunda tartışmanın Demokratlara müzahir CNN’de olmasını bahane gösterecek olan Trump kampı, Biden’ın herhangi