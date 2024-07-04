Trump'ın, golf sahasında bir kişiyle, Biden'ın seçimlerden çekilmesi ve yerini yardımcısı Kamala Harris'in alması ihtimalini değerlendirdiği video sosyal medyada yayıldı.
Biden'ın canlı yayın tartışmasındaki "zayıf performansını" eleştiren Trump, kendisinin harika iş çıkardığını belirterek, rakibi Biden'ı "yaşlı ve perişan" şeklinde niteledi.
Kamala Harris en büyük aday
Donald Trump, Başkan Yardımcısı Harris'in, daha "iyi bir aday olacağını" savunmasına rağmen "zavallı" olduğunu da söyledi.
ABD Başkanı Biden, Trump ile yaptığı canlı yayın tartışmasında, ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.
Canlı yayın tartışmasının ardından Demokrat Parti yetkilileri ve destekçileri, Demokrat Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesi gerektiğini düşünmeye başladı.
Parti içinde Harris'in, Biden'a kıyasla daha güçlü bir aday olabileceği ihtimali tartışılıyor.
Demokrat Lloyd Doggett, Biden'a yarıştan çekilme çağrısında bulunan ilk Temsilciler Meclisi Üyesi olmuştu. Daha önceki seçimde Biden'ı destekleyen Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi James Clyburn ise Biden'ın seçimden çekilmesi halinde Harris'i destekleyeceğini söylemişti.
New York Tımes'tan 'adaylıktan çekilme' çağrısı
ABD'de, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı.
Biden, ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Demokrat Partili kesimden ve Biden'ı destekleyen bazı medya kuruluşlarından Biden'a "başkanlık seçimlerinden çekilmesi" çağrısı yapılmıştı. Time dergisi de Biden'ı kapağına taşıyıp adaylıktan çekilmesi için baskı yapmıştı.
Beyaz Saray yalanlamıştı
Beyaz Saray ise Başkan Biden'ın başkanlık yarışından "kesinlikle" çekilmeyeceğini bildirmişti.