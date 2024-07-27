ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişimi sırasında kulağına mermi isabet ettiğini doğruladı. FBI Direktörü Christopher Wray, 24 Temmuz'daki ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesinin oturumunda "Trump'ın sağ kulağından yaralanmasına neden olan bir mermi mi yoksa şarapnel veya cam parçası mı soruları var." şeklinde konuşmuştu. FBI'ın açıklaması, Trump'ın yaralanmasına ilişkin kolluk kuvvetlerinin şu ana kadar yaptığı en kesin açıklama olarak değerlendirildi.