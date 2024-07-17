Trump’tan gövde gösterisi

Eski ABD Başkanı ve ABD seçimleri için Cumhuriyetçilerin Başkan Adayı Donald Trump, suikast girişiminin ardından ilk kez Milwaukee'de, Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi ile halk karşısına çıktı. 2 gün önce Trump, Pennsylvania’nın Butler kentinde düzenlediği seçim kampanyası mitinginde podyumda konuştuğu sırada silahlı saldırıya uğradı ve kulağından yaralandı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı. Trump’ın yaralı bir şekilde Kongre’ye katılması, gövde gösterisi olarak yorumlandı.

COŞKUYLA KARŞILANDI

Ölümden dönen eski Başkan, olaydan yaklaşık 36 saat sonra Milwaukee'de düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne katıldı. Kongre katılımcıları Trump'ı alkışlar ve çığlıklarla karşılarken, eski Başkan da gülümseyerek onları selamladı. Trump, zaferi sonrası bir konuşma yapmadı. Göstericilerin Trump sahneye çıktığında “fight (savaş)” sloganları atması dikkat çekti. Suikast girişiminden sonra, sahneden inmeden önce Trump, “fight” diyerek yıkılmadığını ima etmişti.

BAŞKAN ADAYLIĞI RESMİLEŞTİ

Kongre’de Cumhuriyetçi Parti’den kimin başkan adayı olacağına dair resmi karar verildi. Yapılan oylamada 2 bin 387 delegenin desteğiyle Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı oldu. Böylelikle eski Başkan, son 3 seçimde de Cumhuriyetçileri temsil eden kişi olarak tarihe geçti. Önceden Trump'a muhalefet eden bazı bilindik simalar da Kongre'de konuşmalar yaparak Trump'a desteklerini açıkladı.

İsrail destekçisi başkan yardımcısı

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump, başkan yardımcısı adayının Cumhuriyetçi Ohio Senatörü James David Vance olduğunu duyurdu. Trump, kararını Social Truth'tan açıkladı. Cumhuriyetçi Ohio Senatörü James David Vance'ın en uygun kişi olduğunu belirten Trump, başkan yardımcısı adayının çok başarılı bir kariyeri olduğunu kaydetti. Daha önce Trump'ı eleştiren ve ona "Amerika'nın Hitleri" diyen Vance, siyasete atıldığından beri Trump'ı destekliyor. Yahudi lobisinin desteğini alan ve daha önce Trump gibi Ağlama Duvarı’nda poz veren Vance, Gazze konusunda da Biden yönetimini "esirlerin serbest bırakılmasını" sağlayamadığı için eleştirmişti.

Soruşturma sürüyor

FBI suikast girişimini düzenleyen 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'un telefonundaki bilgilere erişim sağladı. "Saldırgana ait teknolojik cihazların incelemesi devam ediyor" açıklaması yapıldı. Ancak saldırganın yaptığı telefon görüşmelerinde ya da mesajlaşmalarda suikast girişiminin nedeni ya da saldırganın ideolojisine ilişkin bir bilgi ele geçirilemedi.

Gizli Servis direktörü istifa etmeyecek

Amerikan Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle, hakkındaki istifa çağrılarına, "Görevimden istifa etmeyeceğim" diyerek yanıt verdi. 20 yaşındaki saldırganın suikast girişiminden bir süre önce şüpheli olarak sınıflandırıldığına yönelik iddialara da yanıt verdi. "Şüpheliyi arama ve etkisiz hale getirme süreci çok kısa bir süre içinde gerçekleşti" dedi. Gizli Servis Direktörü, saldırı sırasında binada yerel yetkililerin olduğunu da doğruladı. Binanın güvenliğinin yerel polisin sorumluluğunda olduğunu belirtti.







