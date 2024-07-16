Trump'tan gövde gösterisi: Suikast girişiminin ardından ilk kez halk karşısına çıktı

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçi partiden başkanlık için yarışan Donald Trump'a yönelik suikast girişim için, "Bu şiddetin normalleştirilmesine izin veremeyiz. Bu ülkedeki siyasi sicil çok kızıştı. Artık bunu soğutmanın zamanı geldi." dedi.