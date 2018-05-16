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AMERİKA

ABD ile Kuzey Kore arasındaki müzakereler: Trump'tan Kuzey Kore yorumu: Neler olacağını göreceğiz

Trump'tan Kuzey Kore yorumu: Neler olacağını göreceğiz

ABD Başkanı Trump, 12 Haziran'da Kuzey Kore lideri Kim ile yapılması planlanan görüşmenin iptal edilip edilmeyeceği konusunda "Neler olacağını göreceğiz" yorumunu yaptı.

AA
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Beyaz Saray'daki görüşmesi öncesinde Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trump, ABD ile Güney Kore arasındaki askeri tatbikatı gerekçe gösteren Pyongyang'ın, Seul ile üst düzey görüşmeleri askıya alması ve Trump ile 12 Haziran'da yapılması planlanan görüşmenin de tehlikeye girebileceği uyarısında bulunmasını değerlendirdi.

"Bize herhangi bir bildirim yapılmadı"

Kendilerine Kuzey Kore'den herhangi bir bildirimde bulunulmadığını vurgulayan Trump, "Henüz bir şey görmedik, duymadık. Bize herhangi bir bildirim de yapılmadı. Neler olacağını göreceğiz." şeklinde konuştu.

Kuzey Kore lideri Kim ile görüşmesinin olup olmayacağına ilişkin ısrarlı sorulara net bir yanıt vermekten kaçınan Trump, "Neler olacağını göreceğiz." yorumunu yapmakla yetindi.

- Ortak tatbikat sorun oldu

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatını "provokasyon" olarak niteleyerek, Güney Kore ile yüksek düzeyli müzakereleri askıya almıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasında geçen ay yapılan görüşmenin devamı olan ve yarın sınırdaki Panmunjom ateşkes köyünde yapılması planlanan yüksek düzeyli görüşmelerin askıya alındığı bildirilmişti.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın haberinde de "Güney Kore'de yapılan ve Kuzey Kore'yi hedef alan tatbikat, Panmunjom Deklarasyonu'na karşı çirkince bir meydan okuma ve Kore Yarımadası'ndaki olumlu siyasi gelişmeye yönelik kasıtlı bir askeri provokasyondur." ifadeleri kullanılmıştı.

Kuzey Kore ayrıca 12 Haziran'da Singapur'da Kim ile Trump arasında gerçekleşmesi planlanan zirvenin de iptal edilebileceği uyarısını yapmıştı.

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