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Dünya

Trump'tan 'özel' mektupları yayınlama kararı

ABD eski Başkanı Donald Trump, başkanlık yaptığı dönemde kendisine gelen 'özel' mektupları yayınlayacağını açıkladı.

17:20 . 10/03/2023 Cuma
Diğer
ABD eski Başkanı Donald Trump.

ABD eski Başkanı Donald Trump.

ABD eski Başkanı
Donald Trump
, aralarında Kim Jong-Un, Prenses Diana ve Hillary Clinton'ın da bulunduğu bir dizi dünya liderin, ünlü, sporcu ve iş adamından gelen çok sayıda mektubu yayınlamaya hazırlanıyor.

Sosyal medyadan duyurdu

Trump, Perşembe günü bir sosyal medyadan yakında çıkacak kitabı duyurdu

Trump gazetecilere verdiği demeçte ,
"Size karşı dürüst olmak gerekirse, pek çok harika insandan ve o kadar da büyük olmayan insanlardan çok sayıda harika mektup aldık"
ifadelerini kullandı.

Oprah Winfrey, Michael Jackson,golf efsanesi Arnold Palmer ve Clinton ailesi gibi büyük isimlerden gelen 150 kadar mektuba ek olarak kitapta “orijinal yorum” yer alacak


#Donald Trump
#mektup
#ABD
1 saat önce
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Trump'tan 'özel' mektupları yayınlama kararı
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