Trump: Suriye ile ilgili açıklama yapacağım

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye ile ilgili 24 saat içerisinde açıklama yapacağını açıkladı.

Trump'ın terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki askeri varlığının temizlendiğini dünyaya ilan etmesi bekleniyordu.

Başkan Trump, geçtiğimiz ayda terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de yenilgiye uğratıldığını ve birkaç ay içerisinde Amerikan askerlerinin çekileceğini duyurmuştu.

Askerlerinin nasıl çekileceğini de açıklayacak

Trump, Rusya ve Avrupalı müttefiklerin 2 bin ABD askerinin Suriye'den nasıl çekileceği konusundaki açıklamayı beklediklerini de söyledi.

Çin'le ticaret anlaması için şart koştu

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'le ticaret anlaşması yapmaları halinde ek tarifeleri kaldırmanın kendisi için bir onur olacağını söyledi.

Trump: OHAL ilan edeceğim

Başkan Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ABD'de "ulusal acil durum" ilan edeceğini açıkladı. Trump, Meksika sınırısına duvar örülmesi gerekliliğinin önemini vurgulayarak, "Kadın, çocuk ve insan kaçakçılığını kontrol noktalarından yapamazlar." ifadesini kullandı.

ABD'nin güney sınırlarını kontrol edemediğini kaydeden Donald Trump, "Duvarı örmemiz gerekiyor. Bu benim seçim kampanya sözümdü, fakat tek gerekçe bu değil" dedi.

Trump, şunları kaydetti:

"Ülkemize korkunç derece uyuşturucu giriyor, bunların çoğu güney sınırlarından. Bu yüzden, güney sınırlarında çok fazla insan tutukladık. Ulusal acil durum, çok daha basit sebeplerden dolayı daha önce defalarca ilan edildi. Kimse sesini de çıkartmadı. Biz ülkemizin işgalinden bahsediyoruz."