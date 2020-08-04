​Trump’tan TikTok’a 45 gün süre: Microsoft TikTok’u almak için çalışıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Pekin'e karşı yürüttüğü ticaret savaşı kapsamında Çin menşeli kısa video paylaşma uygulaması TikTok'u yasaklamakla tehdit ederken, uygulamayı Çinli teknoloji şirketi ByteDance'ten satın almak için görüşmelerde bulunan Microsoft'tan yeni bir açıklama geldi. ABD merkezli teknoloji devinden yapılan açıklamada, şirketin üst yöneticisi Satya Nadella'nın ABD Başkanı ile görüştüğü ifade edildi.

MICROSOFT GÖRÜŞMELERİ SÜRDÜRÜYOR

Trump ve Nadella'nın görüşmesinin ardından şirketin, TikTok'un ABD kolunu satın almaya yönelik araştırmalara başladığı aktarılan açıklamada, "Microsoft, Başkanın endişelerinin ele alınmasının önemine değer veriyor" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, uygulamanın ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki hizmetleri ile bu ülkelerde faaliyette bulunma hakkını satın almaya yönelik anlaşma yapmak için görüşüldüğü belirtildi. Microsoft'un Başkan ile görüşmesinin ardından popüler kısa video uygulamasını satın alma pazarlıklarını devam ettirdiğini açıklaması, Trump'ın TikTok'u yasaklama tehdidinden şimdilik geri adım atma işareti olarak değerlendirildi.

OYNAT 00:37 TikTok'tan Çin zulmünü anlatan genç kıza sansür Amerikalı Müslüman bir genç kadın, TikTok'a yüklediği ve ilk bakışta makyaj videosu olarak görülen videoda Çin'in Uygur Türklerine yönelik soykırım politikalarını anlattı. Çin merkezli uygulama TikTok ise genç kızın 5 milyondan fazla izlenen videosunu engelledi. BiP'te paylaş

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GEÇİŞ SÜRECİ

Satış anlaşması pazarlıklarından haberdar üç kaynağın Reuters'e aktardığına göre ise, Trump, Çinli teknoloji şirketi ByteDance'in uygulamayı Microsoft'a satmayı kabul etmesi için 45 günlük fırsat penceresi açtı. Bu zaman aralığının ABD merkezli teknoloji devinin ByteDance'ten tamamen kopacak TikTok'a uygun teknoloji geliştirmesi için geçiş süreci sağlayacağı belirtildi.

OYNAT 01:21 Devlet memurlarının TikTok sevdası Türkiye'de son dönemde ahlaki değerlerin içini boşaltmakla eleştirilen sosyal paylaşım uygulaması TikTok, kamu personelleri tarafından da yaygın olarak kullanılıyor. Kamu kurumları içerisinde 15 saniyelik kısa videolu paylaşımlar, devletin itibarına zarar veriyor. BiP'te paylaş

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Genç seçmeni kaybetmek istemiyor

TikTok’u yasaklama tehdidinden geri adım atmış gözüken Trump’ın kararında, kasımdaki başkanlık seçimlerine üç ay kala anketlerde açık ara geride gözükmesinin etkili olduğu değerlendiriliyor. ABD Başkanı’nın uygulamayı kullanan genç destekçilerini hayal kırıklığına uğratıp kaybetmek istemediği belirtiliyor. Dünya çapında 800 milyon aktif kullanıcıya sahip TikTok’un, ABD’de 80 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor. Uygulamanın, kullanıcılarının kişisel bilgilerini Çin yönetimine bildirdiği iddia ediliyor. Çok sayıda Amerikalı uzman, firmanın “ABD’nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğu” yönünde görüş bildiriyor.