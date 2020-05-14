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Dünya Trumptan valilere okulları en yakın zamanda açın tavsiyesi
AMERİKA

Trump'tan valilere 'okulları en yakın zamanda açın' tavsiyesi

ABD Başkanı Donald Trump, eyalet valileri ile yaptığı toplantı sonrasında gazetecilere açıklamada bulundu. Başkan Trump, toplantıda valilere koronavirüs salgınına rağmen okulların açılması gerektiğini söyledi. Trump ''65 yaşın üzerindeki öğretmenler kendilerini korumak isteyebilir ama bence okullar kesinlikle en yakın zamanda açılmalı.'' ifadelerini kullandı. Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence'i özlediğini belirtirken, Çin'e yönelik yaptırım tavsiyelerine de bakacağını ifade etti.

Haber Merkezi AA
Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen eyalet valilerinin okulları açması gerektiğini söyledi.

Trump, Colorado ve North Dakota eyalet valileri ile Beyaz Saray'daki görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Okullar kesinlikle açılmalı

ABD'deki toplam Kovid-19 test sayısının 10 milyonu aştığını belirten Trump, "Bence valiler, kesinlikle okulları açmalı. Virüsün gençler üzerindeki etkisi çok az. 65 yaşın üzerindeki öğretmenler kendilerini korumak isteyebilir ama bence okullar kesinlikle en yakın zamanda açılmalı." dedi.

Fauci her tarafa oynuyor

Anthony Fauci

Trump, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'nin eyaletlerin virüs önlemlerini erken gevşetmesinin daha çok ölüme yol açabileceği uyarısına ilişkin, "Fauci, her tarafa oynamak istiyor. Bu açıklamasına şaşırdım. Benim için okulların açılması konusunda bu cevap kabul edilemez." diye konuştu.

Ekonomik paketi desteklemeyeceğim

Donald Trump

ABD Temsilciler Meclisine sunulan virüsle mücadele kapsamında 3 trilyon dolarlık yeni bir ekonomik teşvik paketi konusunda Trump, bu paketin büyük ihtimalle Senato'dan geçmeyeceğini ve kendisinin de paketi desteklemeyeceğini kaydetti.

Pence'i özledim

Mike Pence ve Donald Trump

Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Pence'in Sözcüsü Katie Miller'da Kovid-19 çıkmasının ardından yüz yüze görüşmediklerini kaydederek, "Pence'i özledim." dedi.

ABD'de Lindsey Graham ve bir grup Cumhuriyetçi senatörün Kovid-19 salgını ile ilgili Çin'e yaptırım uygulanmasına ilişkin sunduğu yasa tasarısına ilişkin, "Graham'e saygı besliyorum. Bu konuya kesinlikle bir bakacağım." diye konuştu.

Flynn konusunda Biden'a yüklendi

  • Eski ABD Başkanı Barack Obama dönemindeki bazı üst düzey yetkililerin, 8 Kasım 2016-31 Ocak 2017 tarihlerinde, Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in Amerikan istihbarat belgelerinde kimliğinin "açık edilmesi" talebinde bulunduğu ortaya çıkmasına ilişkin de yorumda bulundu.
  • Trump, "Bu büyük bir haber, Biden dün katıldığı bir programda konu hakkında bir şey bilmediğini söyledi ama listede ismi var. Belki de her şeyi biliyordu." değerlendirmesini yaptı.
  • Flynn'e özel bir af uygulayıp uygulamayacağının sorulması üzerine Trump, "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum ama Flynn için her şey iyi olacak." görüşünü paylaştı.

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Okulları açın

Okulları açın

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