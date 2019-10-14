Trump'tan yeni mesaj: PYD/YPG, bizi savaşa dahil etmek için bazı DEAŞ'lıları serbest bırakıyor olabilir Trump'tan yeni mesaj: PYD/YPG, bizi savaşa dahil etmek için bazı DEAŞ'lıları serbest bırakıyor olabilir ABD Başkanı Trump, "PYD/YPG, bizi savaşa dahil etmek için bazı DEAŞ üyelerini serbest bırakıyor olabilir" açıklamasında bulundu. Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan Trump, "NATO üyesi Türkiye ile savaşacağımızı düşünenler var mı?" dedi.

Haber Merkezi 14 Ekim 2019, 14:33 Son Güncelleme: 14 Ekim 2019, 14:54 AA