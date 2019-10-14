Dünya Trumptan yeni mesaj PYD/YPG, bizi savaşa dahil etmek için bazı DEAŞlıları serbest bırakıyor olabilir
BARIŞ PINARI HAREKATI

Trump'tan yeni mesaj: PYD/YPG, bizi savaşa dahil etmek için bazı DEAŞ'lıları serbest bırakıyor olabilir

Trump'tan yeni mesaj: PYD/YPG, bizi savaşa dahil etmek için bazı DEAŞ'lıları serbest bırakıyor olabilir

ABD Başkanı Trump, "PYD/YPG, bizi savaşa dahil etmek için bazı DEAŞ üyelerini serbest bırakıyor olabilir" açıklamasında bulundu. Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan Trump, "NATO üyesi Türkiye ile savaşacağımızı düşünenler var mı?" dedi.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump.
ABD Başkanı Donald Trump.

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama geldi. Trump, "PYD/YPG, bizi savaşa dahil etmek için bazı DEAŞ'lıları serbest bırakıyor olabilir" açıklamasında bulundu.

  • Trump, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin yeni tweetler attı. İç politikadaki eleştirilere yanıt veren ABD Başkanı "NATO üyesi Türkiye ile savaşacağımızı düşünenler var mı?" açıklamasını yaptı.

Cezaevindeki DAEŞ'liler kaçtı açıklamasını değerlendiren Trump, Avrupa'yı suçladı. Trump, "Avrupa, DAEŞ'e katılan savaşçılarını geri alabilirdi ancak bunun maliyetini üstlenmek istemediler. Bizden beklediler. Belki de Kürtler bizi dahil etmek için bir kısmını bırakıyordur" şeklinde konuştu.

Donald Trump, yaptırım açıklamasını yenileyerek, "Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor" dedi.

KKTC Dışişleri Bakanı Özersay'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Türkiye'nin yanında durmayacağız da ne yapacağız?
DÜNYA
KKTC Dışişleri Bakanı Özersay'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Türkiye'nin yanında durmayacağız da ne yapacağız?

Barış Pınarı Harekatı'nda 42 köy YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı
DÜNYA
Barış Pınarı Harekatı'nda 42 köy YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı

Barış Pınarı Harekatı: Türkiye vurunca ABD'li ve YPG'li komutanlar toplantı yaptı
DÜNYA
Barış Pınarı Harekatı: Türkiye vurunca ABD'li ve YPG'li komutanlar toplantı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeliyi arayarak geçmiş olsun temennisini iletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi arayarak geçmiş olsun temennisini iletti
Türkiye kendi yargılayabilir!

Türkiye kendi yargılayabilir!

Harekat bölgesinde DEAŞ'lı yakalanırsa hukuk nasıl işleyecek?
DEAŞ hapishanesinden ilk görüntü

DEAŞ hapishanesinden ilk görüntü

YPG'li teröristler dün hapishanedeki DEAŞ'lıları serbest bırakmıştı.
YPG DEAŞ'lıları<br>serbest bırakıyor

YPG DEAŞ'lıları
serbest bırakıyor

Trump: ​Bizi savaşa dahil etmek istiyorlar.
22 gün sonra<br> ilk görüntü

22 gün sonra
ilk görüntü

​MHP lideri Bahçeli ilk kez sakallı görüntülendi.
Cesaret bile edemezler

Cesaret bile edemezler

Uzmanlar, rejimin son girişimlerini değerlendirdi.

ATAK'a gerek<br>bile duymadık

ATAK'a gerek
bile duymadık

'Çıkamazlar' denilen yerleri piyadeler 'yürüyerek' aldı.

Çölün altına inşa edilen köy: Matmata

Çölün altına inşa edilen köy: Matmata

​Tunus'un güneyinde küçük bir Berberi köyü.

Bordo Bereliler emir bekliyor

Bordo Bereliler emir bekliyor

Teröristlerin çıkmadığı Münbiç için geri sayım başladı.
İkincisi İstanbul'da olacak

İkincisi İstanbul'da olacak

​'Üçlü pist' uygulaması ABD'den sonra Türkiye'ye geliyor.
MSB'de harekat toplantısı

MSB'de harekat toplantısı

​Akar ve Fidan'ın bir araya geldiği toplantı sabaha kadar sürdü.
Tünelden mühimmat<br>ikmali yaparken imha edildiler

Tünelden mühimmat
ikmali yaparken imha edildiler

​PKK/YPG'li teröristler İHA'ların nokta atışı ile vuruldu.
Fırat'a yapay köprü

Fırat'a yapay köprü

Fırat'ın batısında operasyon hazırlıkları tamamlandı.
Münbiç'te kararımızı uygulayacağız

Münbiç'te kararımızı uygulayacağız

Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.