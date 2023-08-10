Trump'un bilgilerini geç veren Twitter'a 350 bin dolar ceza

"Siyasi rakibim, başkanlık kampanyama zarar vermeye çalışırken çıldırıyor. Daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı. (İfade özgürlüğü hakkının bulunduğu) Anayasa'nın Birinci Ek Maddesi hala duruyor mu? Dengesiz Jack Smith seçilmemişlere tüm kanıtları yok etmelerini ve silmelerini söyledi mi? Bunlar Amerika'nın kara günleri" if