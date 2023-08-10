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Dünya

Trump'un bilgilerini geç veren Twitter'a 350 bin dolar ceza

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, eski adı Twitter olan X platformundaki hesabıyla ilgili arama emri çıkarıldığı ve konuyla ilgili talebi zamanında yerine getirmediği ortaya çıktı. Bunun üzerine, X'e 350 bin dolar ceza verildi.

11:21 . 10/08/2023 Perşembe
AA
Twitter'a 350 bin dolar ceza verildi.

Twitter'a 350 bin dolar ceza verildi.

Bugün yayımlanan mahkeme belgelerine göre, Trump hakkında yürütülen soruşturmalara özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith'in ofisinin talebi üzerine, 6 Ocak Kongre baskını soruşturmasıyla ilgili olarak Ocak 2023'te Trump'ın X'teki hesabıyla ilgili devlete bilgi sağlamaya yönelik "arama emri" çıkarıldı.


Mahkeme ayrıca X'in, söz konusu arama emrinin varlığı ve içeriğiyle ilgili Trump dahil herhangi birine açıklamasını yasaklayan bir gizlilik emri de aldı.


X, nihai olarak emre uysa da talep edilen bilgileri üç gün geç temin ettiği için 350 bin dolarlık para cezası verildi.

Trump'tan tepki

Trump, kendi sosyal medya platformu TruthSocial'dan yaptığı açıklamada Başkan Joe Biden ve Adalet Bakanlığı'na tepki gösterdi.


"Sahtekar Joe Biden'ın Adalet Bakanlığı'nın Twitter hesabıma gizlice saldırdığını yeni öğrendim"
ifadesini kullanan Trump, bunu medeni haklarına saldırı olarak niteledi.

Trump, paylaşımında,
"Siyasi rakibim, başkanlık kampanyama zarar vermeye çalışırken çıldırıyor. Daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı. (İfade özgürlüğü hakkının bulunduğu) Anayasa'nın Birinci Ek Maddesi hala duruyor mu? Dengesiz Jack Smith seçilmemişlere tüm kanıtları yok etmelerini ve silmelerini söyledi mi? Bunlar Amerika'nın kara günleri" if
adelerine yer verdi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'daki hesabı 6 Ocak 2021 Kongre baskını olaylarının ardından askıya alınmış, platformun Elon Musk tarafından satın alınmasından sonra yeniden açılmıştı. Ancak Trump, 8 Ocak 2021'den beri platformda herhangi bir paylaşım yapmadı.


Trump'a 1 Ağustos 2023'te 2020 başkanlık seçimlerinin sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimi iddiasıyla 4 suçlama yöneltilmişti. İddianamede, 6 Ocak 2021 Kongre baskınına giden süreçte Trump'ın sosyal medya paylaşımlarına atıfta bulunulmuştu.



#ABD
#Donald Trump
#Jack Smith
#Twitter
#X
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