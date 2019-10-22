TSK kontrol altına alınan bölgelerde mayın arama faaliyeti yürütüyor

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Fırat'ın doğusunda kontrol altına alınan bölgelerde, mayın/EYP arama tarama faaliyetlerine devam edildiği bildirildi.
Kahraman Komandolarımız tarafından Fırat’ın doğusunda kontrol altına alınan bölgelerde mayın/EYP arama-tarama faaliyetleri devam ediyor.#MSB #TSK #BarışPınarıHerakatı pic.twitter.com/0DQ5HFSt8K
Kahraman Komandolarımız tarafından Fırat’ın doğusunda kontrol altına alınan bölgelerde mayın/EYP arama-tarama faaliyetleri devam ediyor.#MSB #TSK #BarışPınarıHerakatı pic.twitter.com/0DQ5HFSt8K— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 22 Ekim 2019
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman komandolarımız tarafından Fırat'ın doğusunda kontrol altına alınan bölgelerde mayın/EYP arama tarama faaliyetleri devam ediyor." ifadesi kullanıldı.