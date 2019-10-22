TSK kontrol altına alınan bölgelerde mayın arama faaliyeti yürütüyor

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İki keşif birden

Her köşesinden tarih fışkıran Anadolu topraklarında geçtiğimiz hafta iki önemli mezar keşfi yapıldı. Mersin’de astroloji biliminin kurucusu, matematikçi, bilim adamı Aratos’un anıt mezarının olduğu alan ve Çanakale Biga’da 1900 yıllık bir kadın hekime ait mezar bulundu.