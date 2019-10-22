Dünya TSK kontrol altına alınan bölgelerde mayın arama faaliyeti yürütüyor
BARIŞ PINARI HAREKATI

TSK kontrol altına alınan bölgelerde mayın arama faaliyeti yürütüyor

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla Fırat'ın doğusunda kontrol altına alınan bölgelerde, mayın/EYP arama tarama faaliyetlerine devam edildiği duyuruldu.

Haber Merkezi AA
Askerlerin patlayıcı arama çalışmaları
Askerlerin patlayıcı arama çalışmaları

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Fırat'ın doğusunda kontrol altına alınan bölgelerde, mayın/EYP arama tarama faaliyetlerine devam edildiği bildirildi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman komandolarımız tarafından Fırat'ın doğusunda kontrol altına alınan bölgelerde mayın/EYP arama tarama faaliyetleri devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

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