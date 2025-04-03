Tüm dünyaya vergi: Türkiye en düşük dilimde

ABD Başkanı Donald Trump, “ticaret savaşı” olarak nitelendirilen ithalatta yeni tarife oranlarını açıkladı. Tüm dünyaya bugünden itibaren karşılıklı tarifeler uygulayacaklarını ilan eden Başkan Trump, temel tarife oranının yüzde 10 olacağını açıkladı. Trump, başta Çin ve Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye yüksek tarife oranları getirdi. Buna göre ABD, Japonya'ya yüzde 24, Çin'e yüzde 34, Vietnam’a yüzde 46, Avrupa Birliği'ne yüzde 20, Tayvan'a yüzde 32, Hindistan'a yüzde 26 vergi uygulayacak. Türkiye ise en düşük oran olan yüzde 10’luk dilimde kalacak.





TÜM DÜNYAYA EN AZ YÜZDE 10, OTOMOBİLE YÜZDE 25

ABD Başkanı Trump, ABD’nin yeni ithalat vergilerini içeren kararnameyi Beyaz Saray önünde imzaladı. 2 Nisan’ın ABD tarihinin uzun zamandır beklenen “kurtuluş günü” olduğunu söyleyen Trump, "Bu, bizim ekonomik bağımsızlık bildirgemizdir" diye konuştu. Trump, “ABD’ye gelen hemen hemen tüm mallara en az yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağız” diye konuştu. İthal otomobillere yönelik vergi tarifesini de açıklayan ABD Başkanı, “Bu gece yarısından itibaren dış ülkelerde üretilen otomobillere yüzde 25 vergi getiriyoruz” dedi.





AVRUPA’YA YÜZDE 20 GÜMRÜK VERGİSİ

Trump, Avrupa Birliği’ne uygulanacak oranı ise yüzde 20 olarak belirledi. Amerika'nın onlarca yıldır ticaret ortakları tarafından yağmalanıp talan edildiğini söyleyen Trump, "Birçok durumda, dost düşmandan daha kötüdür. Avrupa Birliği’nin dost olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bizi soyuyorlar, bunu görmek çok üzücü” ifadelerini kullandı. Trump, “ABD artık tek taraflı ekonomik teslimiyet politikasına devam edemez. Kendi halkımıza bakmak zorundayız. ABD artık hastalarımızı tedavi edecek kadar antibiyotik üretemiyor” değerlendirmesinde bulundu.





Avrupa misilleme hazırlığında

Avrupa ülkeleri Trump'ın tarifelerine karşı verilecek tepkiyi belirlemeye çalışıyor. Avrupa Birliği'nde (AB) üretilen birçok ürünü etkileyecek vergiler kıtanın otomobilleri, çelik ve alüminyum için daha önce açıklanan yüzde 25'lik gümrük tarifelerine ek olarak uygulanacak.





TEKNOLOJİ VE HİZMET SEKTÖRLERİ DAHİL

Bu anlaşmazlık, AB'yi Trump'ın tarifelerine karşı harekete geçme baskısı altında bırakıyor. Birlik, ABD'li hizmet sektörüne ve teknoloji şirketlerine yönelik tedbir alacak. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen önceki gün yaptığı açıklamada, ABD'nin tarifelerine karşı misilleme yapmaya hazır oldukları mesajını verdi. Trump, şimdiye kadar, yılda 26 milyar avroluk Avrupa çelik ve alüminyum ürünleri ile 50 milyar avroluk araç ithalatına ek tarife uyguladı.



