Dünya Tüm hedefler ateş altında
ORTADOĞU

Tüm hedefler ateş altında

İdlib’de 33 askerin şehit olduğu saldırının ardından Esed hedefleri yerlebir edildi. Külliye’deki güvenlik toplantısında angajman yenilendi. Özelde İdlib, genelde ise Suriye sahasındaki tüm rejim unsurları ‘hedef’ olarak deklare edildi.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Hedeflerin vurulma anı
Hedeflerin vurulma anı

Rejim komuta karargâhları, hava savunma füze sistemleri, hangardaki helikopterler, uçak ve havan mevzileri, topçular hem uzun menzilli füzelerle hem de silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) vuruldu.

Rejime ait İHA, helikopter ve alçaktan uçan jetler ise kısa menzilli hava savunma silahlarıyla hedef alındı. Bu şekilde 3 adet uçağın düşürüldüğü iddia edildi. Rejime ait mekanize zırhlı birlikler, ateş destek vasıtaları, lojistik sistemler, akaryakıt ve mühimmat depoları ile sabit ve hareket halindeki tüm rejim unsurları TSK unsurlarının hedefi oldu. Harekâtta TSK’nın gözde sistemleri olan Fırtına obüsleri, 122 mm Sakarya ve 300 mm Kasırga çok namlulu roketatar sistemleri (ÇNRA) düşman hedefleri yüksek isabetle vurdu. SİHA’ların yoğun olarak kullanıldığı harekâtta, F-16 savaş uçakları da başta SOM seyir füzesi olmak üzere, havadan yere atılan milli ve yerli güdümlü mühimmatlarla etkili atışlar yaptı. Bundan böyle Suriye’de zalim Esed rejimine ait her unsur, Türk ordusu için doğal hedef haline geldi. 28 Şubat gecesi özellikle 5 bölgeyi yoğun ateş altına alan Mehmetçik, Halep, İdlib, Tel Rıfat, Rakka ve Hama’da yüzlerce hedefe bomba yağdırarak en az 385 rejim milisi ve teröristi etkisiz hale getirdi.

Moskova yalan söylüyor
GÜNDEM
Moskova yalan söylüyor
BMGK artık yetti demeli

BMGK 'artık yetti' demeli

Daimi Temsilci Feridun Sinirlioğlu BMGK toplantısında konuştu.
Rusların Pantsiri SİHAyı göremedi

Rusların 'Pantsir'i
SİHA'yı göremedi

15 milyon dolarlık hava savunma sistemini imha etti.
Savaş uçaklarını acilen indir

Savaş uçaklarını acilen indir

​ABD'nin BM Temsilcisinden Rusya'ya kritik çağrı.
TSK çok stratejik <br>bir tesisi vurdu

TSK çok stratejik
bir tesisi vurdu

Rejim hedefleri tek tek imha ediliyor.
1 askerimiz <br>şehit oldu

1 askerimiz
şehit oldu

​İdlib'deki saldırılarda 2 askerimiz de yaralandı.
İdlib diplomasisi

İdlib diplomasisi

Birçok ülkenin lideriyle görüştü.
Dört partiden tek ses

Dört partiden tek ses

​İdlib saldırısını şiddet ve nefretle kınadılar.
TSK füze yağdırdı

TSK füze yağdırdı

​Rejim unsurları 500 kiloluk füzelerle vuruldu.
Şehit düşmeden <br>bir gün önce yazdı

Şehit düşmeden
bir gün önce yazdı

Mesajı herkese ders olacak nitelikteydi.
Merkel'den taahhüt

Merkel'den taahhüt

Erdoğan ile görüşen Merkel, çağrıda bulundu.
İdlib'de yeni <br>adımlar atılacak

İdlib'de yeni
adımlar atılacak

İki liderin görüşmesi ardından Beyaz Saray'dan açıklama.
Rusya'ya 3 mesaj

Rusya'ya 3 mesaj

Rus heyet Türkiye'den ayrılacak.
Ses bombaları atılıyor

Ses bombaları atılıyor

​Yunanistan sınırı otobüsle kapattı, giriş çıkışları durdurdu.
BM acil toplanacak

BM acil toplanacak

İdlib için 7 ülke çağrıda bulundu.
Suriye helikopterinin vurulma anı

Suriye helikopterinin vurulma anı

​Kahraman Mehmetçiği arkadaşları tebriğe koştu...
Savaşın seyri değişebilir

Savaşın seyri değişebilir

​Dünya medyası bundan sonra olacakları tartışıyor.
'Baba arkamdan ağlama' demişti

'Baba arkamdan ağlama' demişti

Ocağına ateş düşen şehit babası yürekleri dağladı

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.