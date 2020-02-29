Dünya İntikam Fırtınası Tüm hedefler ateş altında
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İntikam Fırtınası: Tüm hedefler ateş altında

İdlib’de 34 askerimizin şehit olduğu hava saldırısının ardından Külliye’de toplanan güvenlik zirvesinden rejimle “topyekun mücadele” kararı çıktı. İdlib, Halep, Hama, Rakka ve Tel Rıfat’taki hedefler aralıksız vuruldu. Dün 200 nokta bombalandı, 385 rejim askeri öldürüldü.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Hedeflerin vurulma anı
Hedeflerin vurulma anı

İdlib’de 33 askerin şehit olduğu saldırının ardından Esed hedefleri yerlebir edildi. Külliye’deki güvenlik toplantısında angajman yenilendi. Özelde İdlib, genelde ise Suriye sahasındaki tüm rejim unsurları ‘hedef’ olarak deklare edildi.

Rejim komuta karargâhları, hava savunma füze sistemleri, hangardaki helikopterler, uçak ve havan mevzileri, topçular hem uzun menzilli füzelerle hem de silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) vuruldu.

Rejime ait İHA, helikopter ve alçaktan uçan jetler ise kısa menzilli hava savunma silahlarıyla hedef alındı. Bu şekilde 3 adet uçağın düşürüldüğü iddia edildi. Rejime ait mekanize zırhlı birlikler, ateş destek vasıtaları, lojistik sistemler, akaryakıt ve mühimmat depoları ile sabit ve hareket halindeki tüm rejim unsurları TSK unsurlarının hedefi oldu. Harekâtta TSK’nın gözde sistemleri olan Fırtına obüsleri, 122 mm Sakarya ve 300 mm Kasırga çok namlulu roketatar sistemleri (ÇNRA) düşman hedefleri yüksek isabetle vurdu. SİHA’ların yoğun olarak kullanıldığı harekâtta, F-16 savaş uçakları da başta SOM seyir füzesi olmak üzere, havadan yere atılan milli ve yerli güdümlü mühimmatlarla etkili atışlar yaptı. Bundan böyle Suriye’de zalim Esed rejimine ait her unsur, Türk ordusu için doğal hedef haline geldi. 28 Şubat gecesi özellikle 5 bölgeyi yoğun ateş altına alan Mehmetçik, Halep, İdlib, Tel Rıfat, Rakka ve Hama’da yüzlerce hedefe bomba yağdırarak en az 385 rejim milisi ve teröristi etkisiz hale getirdi.

İHA
Saldırı sonrası bölgeye asker sevkiyatı hız kazandı.

İNTİKAL HIZLANDI

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib’de askerlerimize yönelik saldırının ardından bölgeye araç sevkiyatına hız verdi. Türkiye’nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoylar Suriye’ye giriş yaptı. Çeşitli tugaylardan harekete geçen komando birlikleri de Hatay’ın Kırıkhan ilçesinden İdlib’e geçti. TSK’nın son dönemde İdlib’e yaptığı yığınağın boyut itibariyle cumhuriyet tarihinin en kapsamlısı olduğu belirtiliyor. Suriyeli mazlumları Rusya, İran ve Esed zulmünden korumak üzere bölgeye sevk edilen Mehmetçik sayısının 12 bini bulduğu sanılıyor. Cephede tank, top, obüs, hava savunma sistemi, zırhlı personel taşıyıcı ve roketatar rampası gibi savaş aracı sayısı ise 3 bini çoktan geçti.

Suriye halkı “Mehmetçiğin yanındayız” mesajı verdi.

SİZİNLEYİZ

Türk askerine yönelik Rus saldırısının ardından Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde Suriye halkı sokaklara dökülerek “Mehmetçiğin yanındayız” mesajı verdi. Suriye kuzeyindeki yerleşim yerlerinde şehit askerler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Azez güneyindeki Mare’de de halk sokaklardaydı.

18 günde 2 bin 38 milis öldürdük

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 10 Şubat’tan bu yana toplam 2 bin 38 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini, 78 tank, 29 zırhlı araç, 53 top obüs, 27 askeri araç ve 9 mühimmat deposunun kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi. Operasyonlara ilişkin Milli Savunma Bakanlığınca paylaşılan görüntülerde rejim tankları, zırhlı araçları ve bina hedeflerinin Fırtına obüsleri, tanklar ve çok namlulu roketatarlarla etkili şekilde vurulduğu görüldü. Çok sayıda rejim milisi ve kullandıkları araçların SİHA’larca vurulması da görüntülere net bir şekilde yansıdı.

Esed’in generali toplantıda vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye’nin Halep kentinde düzenlediği hava saldırısında, aralarında üst düzey bir askeri yetkilinin de bulunduğu çok sayıda rejim askerini etkisiz hale getirdi. Halep kırsalındaki bir eve silahlı insansız hava aracı (SİHA) düzenlenen saldırıda askeri bir toplantı hedef alındı. Saldırıda, aralarında rejimin 124’üncü tugay komutanı Tuğgeneral Burhan Rahmun’un da aralarında olduğu çok sayıda asker öldürüldü.

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