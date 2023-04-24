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Dünya

Tunus açıklarında ikisi çocuk 31 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı

Tunus makamları, ülkenin bazı kıyı bölgelerinde 31 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. Tunuslu yetkili, ilk belirlemelere göre söz konusu cesetlerin Afrika ülkelerinden geldikleri düşünülen düzensiz göçmenlere ait olduğuna işaret etti.

17:38 . 24/04/2023 Pazartesi
AA
Tunus'ta 31 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı.

Tunus'ta 31 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı.

Tunus makamları, ülkenin bazı kıyı bölgelerinde 31 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.


Ulusal Güvenlik Kuvvetleri Sözcüsü Hüsameddin el-Cebabli, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Safaks kenti ile doğudaki Mehdiyye kenti açıklarında ikisi çocuk 30 düzensiz göçmenin cesedinin kıyıya vurduğunu belirtti.


Cebabli, Tunus'un güneydoğusundaki Gabes kenti açıklarında da bir düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldığını aktardı.


Tunuslu yetkili, ilk belirlemelere göre söz konusu cesetlerin Afrika ülkelerinden geldikleri düşünülen düzensiz göçmenlere ait olduğuna işaret etti.


Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Tunus’a geliyor.


Uzun yıllar Tunus'ta göçmen mahallelerinde yaşayan Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.


#Tunus
#Göçmen
#Afrika
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