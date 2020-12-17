Tunus Avrupa'ya kaçırılmış servetini geri istiyor

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Said bugün başkentteki Kartaca Sarayı'nda ülkesini ziyaret eden Silva ile görüştü.

Komite kuruldu

Görüşmede, Tunus'un AB ülkelerine kaçırılan finansal varlıklarına ilişkin Cumhurbaşkanlığının bir komite kurduğunu aktaran Said'in, söz konusu varlıkların Tunus'a getirilmesinin gerektiğini ifade ettiği belirtildi.

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Öte yandan açıklamaya göre, Silva, Portekiz'in Tunus'u özellikle de kaçırılan servetin geri getirilmesi yönünde desteklemeye devam edeceğini paylaştı. Said, eylül ayında Tunus'un Arap Baharı sürecinde halk ayaklanmasıyla devrilen lideri Zeynel Abidin Bin Ali döneminde yurt dışına kaçırılan varlıklarının araştırılması için bir komite kurulduğunu duyurmuştu.

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Yaklaşık 23 milyar dolar

Tunus, söz konusu varlığa ilişkin resmi bir rakam paylaşmadı ancak yerel sivil toplum kuruluşu Mali Şeffaflık Örgütü, bu miktarı yaklaşık 23 milyar dolar olarak açıklamıştı.