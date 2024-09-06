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Türk aktivist Eygi'nin katledilmesine ilişkin Biden'den ilk açıklama: Daha fazla detay elimde olacak

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da Türk asıllı Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'yi katletti. Başından vurularak hayatını kaybeden Eygi'nin öldürülmesine ilişkin Türkiye'den çok sert tepkiler verilirken ABD'den de konuya ilişkin peş peşe açıklamalar yapıldı. Son açıklama ise ABD Başkanı Joe Biden'den geldi. Biden, Eygi'nin işgalci İsrail askerlerince öldürülmesine ilişkin ekibiyle görüştüğünü, ancak şu anda elinde henüz yeterince bilgi olmadığını ifade etti.

23:09 - 6/09/2024 Cuma
AA
ABD Başkanı Biden, Eygi'nin öldürülmesine ilişkin elinde yeterli bilgi olmadığını söyledi.
ABD Başkanı Biden, Eygi'nin öldürülmesine ilişkin elinde yeterli bilgi olmadığını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Türk-Amerikan vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesine ilişkin ekibiyle görüştüğünü, ancak şu anda elinde henüz yeterince bilgi olmadığını belirtti.

ABD Başkanı Biden, Michigan eyaletini ziyaretinde, İsrail askerleri tarafından öldürülen Eygi ile ilgili sorulara yanıt verdi.

"Daha fazla detay elimde olacak"

Biden, Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili olarak ekibiyle bir görüşme yaptığını ve detaylı bilgilerin kendisine iletilmesinin ardından bir değerlendirme yapabileceğini belirtti.

ABD Başkanı, "Bu konuda sizin için daha fazla detay elimde olacak; ancak henüz bu bilgilere sahip değilim. Daha fazla bilgiye ihtiyacım var, o yüzden (Beyaz Saray'dan) geç çıktım, ekibimle telefondaydım, daha sonra elimde daha fazla bilgi olacak." şeklinde konuştu.

ABD yönetiminin açıklamaları

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) Sözcüsü Sean Savett, Eygi'nin İsrail askerlerince başından vurularak öldürülmesine ilişkin AA muhabirinin sorusuna yazılı olarak cevap vermişti.

Savett, açıklamasında, "Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin bugün Batı Şeria'daki trajik ölümünden dolayı derin rahatsızlık duyuyoruz, kalplerimiz onun ailesi ve sevdikleriyle beraber. Daha fazla bilgi için İsrail hükümetine ulaştık ve olayın soruşturulmasını talep ettik." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili, "Ayşenur Eygi adlı Amerikan vatandaşının bugün Batı Şeria'da trajik ölümünün farkındayız. Eygi'nin ölümüyle ilgili ivedi şekilde daha fazla bilgi topluyoruz." açıklamasını yapmıştı.

İşgalci İsrail askerlerinin aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldürmesi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı.

Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı.

Filistinlilere ait hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi'nin öldürülmesini lanetleyerek İsrail'in işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceklerini belirtmişti.


Siyonist İsrail Batı Şeria'da Türk asıllı Amerikalı aktivisti katletti: Dışişleri'nden sert tepki

Gazze'de 11 aydır soykırım yapan Siyonist İsrail Batı Şeria'da da saldırılarını hızlandırdı. İşgalci güçler Nablus şehrindeki saldırılarında Türk asıllı Amerikalı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldürdü. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, İsrail güçleri Beyta beldesinde gerçekleştirilen gösteriye gerçek mermiyle saldırdı. Filistin resmi ajansı WAFAnın haberine göre, Eygi'nin başına isabet eden kurşun sonrası hastaneye sevk edildiği belirtilirken, Nablus'taki Rafidiye Devlet Hastanesi Müdürü Fuad Nafia, tüm müdahalelere rağmen Eygi'nin hayatını kurtaramadığını açıkladı. Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan "Netanyahu Hükümeti tarafından işlenen bu cinayeti lanetliyoruz" açıklaması yapıldı.


#Joe Biden
#Ayşenur Ezgi Eygi
#ABD
#İsrail
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