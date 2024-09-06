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Türk asıllı Amerikalı aktivist Ayşenur'un işgalci İsrail askerlerince öldürülmesi sonrası ABD'den açıklama: Daha fazla bilgi topluyoruz

Türk asıllı Amerikalı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, terör devleti İsrail askerlerince Batı Şeria'da katledildi. Eygi'nin öldürülmesi sonrası Türkiye, katillere en sert tepkiyi gösterirken, konuya ilişkin bir açıklama da ABD'den geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Eygi'nin trajik ölümünün farkında olduklarını ifade ederek, "İvedi şekilde daha fazla bilgi topluyoruz." açıklamasını yaptı. Öte yandan ABD'deki en büyük Müslüman toplum kuruluşu Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi de (CAIR) Eygi'nin öldürülmesini şiddetle kınayarak, "Biden yönetimi, bir Amerikalı vatandaşın bu küstahça cinayetini kınamalı, sorumlu İsraillileri yargılamalı ve Netanyahu'nun ırkçı, katil hükümetine askeri yardım göndermeyi bırakmalıdır.” çağrısında bulundu.

18:28 - 6/09/2024 Cuma
Güncelleme: 18:52 - 6/09/2024 Cuma
AA
Türk asıllı aktivist Ayşenur Eygi Ezgi, katil İsrail askerleri tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da vahşice öldürüldü.
Türk asıllı aktivist Ayşenur Eygi Ezgi, katil İsrail askerleri tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da vahşice öldürüldü.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi (26 ) adlı Amerikalı Türk insan hakları aktivistiyle ilgili, "Ayşenur Eygi adlı Amerikan vatandaşının bugün Batı Şeria'da trajik ölümünün farkındayız. Eygi'nin ölümüyle ilgili ivedi şekilde daha fazla bilgi topluyoruz." açıklamasını yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürülen Eygi ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

"Amerikan vatandaşlarının emniyetinden daha yüksek bir önceliğimiz yok"

Miller, İsrail ile ilgili bir ifadenin geçmediği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ayşenur Eygi adlı Amerikan vatandaşının bugün Batı Şeria'da trajik ölümünün farkındayız. Ailesine ve sevdiklerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Eygi'nin ölümüyle ilgili ivedi şekilde daha fazla bilgi topluyoruz. Amerikan vatandaşlarının güvenlik ve emniyetinden daha yüksek bir önceliğimiz yok."

Katiller Ayşenur'a gerçek mermiyle saldırdı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteriye gerçek mermi ile saldırmış, saldırıda ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak hastaneye kaldırılmıştı.

AA muhabirine konuşan Nablus'taki Rafidiye Devlet Hastanesi Müdürü Fuad Nafia, başından vurularak hastaneye getirilen Eygi'yi tüm müdahalelere rağmen kurtaramadıklarını açıklamıştı.

ABD'deki en büyük Müslüman toplum kuruluşu CAIR, Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesini kınadı

Öte yandan Türk asıllı Amerikalı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin işgalci İsrail askerleri tarafından vahşice öldürülmesine ilişkin bir tepki de ABD'deki en büyük Müslüman toplum kuruluşu Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nden (CAIR) geldi.

ABD'nin en büyük Müslüman sivil haklar savunucu örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), işgal altındaki Batı Şeria'da Türk-Amerikan vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesini kınadı.

"İsrail apartheid hükümetini şiddetle kınıyoruz"

CAIR Başkan Yardımcısı Edward Ahmed Mitchell, AA'ya yaptığı yazılı açıklamada, "İşgal altındaki Batı Şeria'da insan hakları ihlallerini barışçıl bir şekilde protesto ederken Amerikalı vatandaş Ayşenur Ezgi Eygi'yi katleden İsrail apartheid hükümetini şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Mitchell, açıklamasında, “Biden yönetimi, bir Amerikalı vatandaşın bu küstahça cinayetini kınamalı, sorumlu İsraillileri yargılamalı ve Netanyahu'nun ırkçı, katil hükümetine askeri yardım göndermeyi bırakmalıdır.” çağrısında bulundu.


Siyonist İsrail Batı Şeria'da Türk asıllı Amerikalı aktivisti katletti: Dışişleri'nden sert tepki

Gazze'de 11 aydır soykırım yapan Siyonist İsrail Batı Şeria'da da saldırılarını hızlandırdı. İşgalci güçler Nablus şehrindeki saldırılarında Türk asıllı Amerikalı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldürdü. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, İsrail güçleri Beyta beldesinde gerçekleştirilen gösteriye gerçek mermiyle saldırdı. Filistin resmi ajansı WAFAnın haberine göre, Eygi'nin başına isabet eden kurşun sonrası hastaneye sevk edildiği belirtilirken, Nablus'taki Rafidiye Devlet Hastanesi Müdürü Fuad Nafia, tüm müdahalelere rağmen Eygi'nin hayatını kurtaramadığını açıkladı. Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan "Netanyahu Hükümeti tarafından işlenen bu cinayeti lanetliyoruz" açıklaması yapıldı.


#Ayşenur Ezgi Eygi
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