Dünya Türk askeri Fıratın doğusunda 10 km derinliğe ulaştı
ORTADOĞU

​Türk askeri Fırat'ın doğusunda 10 km derinliğe ulaştı

Türk askeri Fırat'ın doğusunda 10 km derinliğe ulaştı

Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge uygulamaları kapsamında gerçekleştirilen devriyede Türk askeri, 10 kilometre derinliğe ulaştı. Güvenli Bölge tesisi için TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA’ların da iştiraki ile ikinci müşterek kara devriyesi tamamlanmış oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD ile 2'nci ortak kara devriyesi başarıyla tamamlandı.
ABD ile 2'nci ortak kara devriyesi başarıyla tamamlandı.

TSK ve ABD konvoyunun Suriye'de güvenli bölgeyi tesise yönelik gerçekleştirdikleri ikinci ortak devriye, organizasyon ve harekat olmak üzere iki aşamadan oluştu. Türk askeri, bu kapsamda bölgede 10 kilometre derinliğe ulaştı.

DHA
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve ABD'nin bölgedeki gücüne ait zırhlı araçlar, hava desteği eşliğinde Fırat'ın doğusunda ortak devriye icra etti.
  • Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin güneyinde hazırlanan Türk bayraklı 4 zırhlı araçtan oluşan TSK konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek, Suriye tarafında bekleyen ABD askeri konvoyuyla buluştu.
Devriyenin son noktası Fırat'ın doğusunda yer alan Suluk mevkii.

Ortak konvoy devriyesi, yaklaşık 3,5 saat sürdü

Sınırın sıfır noktasında bir araya gelen TSK ve ABD konvoyu komutanları, burada bir süre yapılacak devriye planını görüştü. Askeri konvoy, daha sonra yaklaşık 15 kilometre doğudaki Süluk ilçesine doğru yöneldi. Bu yönde bir süre gözlemde bulunan ortak konvoy devriyesi, yaklaşık 3,5 saat sürdü.

TSK konvoyu, devriyenin tamamlanmasının ardından sınır hattına döndü.
  • TSK ve ABD unsurları, daha önce bir kez ortak kara devriyesi, 6 defa da ortak helikopter uçuşu gerçekleştirmişti. Fırat'ın doğusunda, 8 Eylül'de gerçekleştirilen ortak kara devriyesi, yaklaşık 3 saat sürmüştü.
    Fırat'ın doğusunda ikinci kara devriyesi
    GÜNDEM
    Fırat'ın doğusunda ikinci kara devriyesi

Türkiye ile ABD arasındaki ortak devriye ne anlama geliyor?
GÜNDEM
Türkiye ile ABD arasındaki ortak devriye ne anlama geliyor?

Türk askeri Fırat'ın doğusunda 10 km derinliğe ulaştı
OYNAT 00:32
Türk askeri Fırat'ın doğusunda 10 km derinliğe ulaştı
Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge uygulamaları kapsamında gerçekleştirilen devriyede Türk askeri 10 kilometre derinliğe ulaştı.

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