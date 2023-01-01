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Dünya

Türk askeri Kosova'da selden etkilenen ihtiyaç sahiplerine giysi yardımı yaptı

Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, Kosova'nın Mitrovica şehrinde sel sebebiyle zarara uğrayan ihtiyaç sahiplerin giysi yardımında bulundu.

16:23 . 21/01/2023 Saturday
AA
Kosova'da selden etkilenen bir bölge

Kosova'da selden etkilenen bir bölge

Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığınca yapılan açıklamada, Mitrovica'da selden etkilenenlere giysi yardımı yapıldığı belirtilerek "Türk askeri, Kosova halkının her zaman yanında olduğunu bir kez daha göstermiştir." ifadelerine yer verildi.

Kosova'da perşembe günü meydana gelen sel, özellikle Mitrovica ve Skenderay belediyelerinde maddi zarara yol açarken can kaybı yaşanmamıştı.

Hidrometeoroloji Enstitüsünden yapılan açıklamada, yağışların 25 Ocak'a kadar devam edeceği ve ülkenin başka bölgelerinde de sel ihtimalinin olduğu bildirildi.

Arnavutluk, Sırbistan ve Bosna Hersek'in de aralarında bulunduğu Balkan ülkeleri, son günlerde şiddetli yağışların yol açtığı sellerle mücadele ediyor.

Türk askeri, barışı destekleme harekatı kapsamında Temmuz 1999'dan beri görev yaptığı Kosova'da, çeşitli alanlarda gerçekleştirdiği faaliyetlerle Kosova halkının yanında olmaya devam ediyor.



#Kosova
#Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı
#sel yardımı
#Türk askeri
2 saat önce
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Türk askeri Kosova'da selden etkilenen ihtiyaç sahiplerine giysi yardımı yaptı
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