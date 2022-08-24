Türk F-16'larını taciz eden Yunanistan'tan 'önceden haber verilmedi' yalanı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarına göre, dün akşam saatlerinde Doğu Akdeniz'de NATO görevi yapan Türk F-16 uçaklarına, NATO üyesi Yunan F-16'ları tarafından, radar kilidi atılarak tacizde bulunuldu.

MSB kaynaklarından alınan bilgiye göre, NATO üyesi Yunanistan'a ait savaş uçaklarının önemli bir NATO görevini yerine getiren Türk savaş uçaklarının görevini engellemek üzere bilinçli şekilde radar kilidi attıkları öğrenildi.

Yunanistan tarafından yapılan bu tacizin, NATO'nun faaliyetlerini hedef alan bir girişim olduğuna dikkati çeken kaynaklar, Yunanistan'ın, Türkiye'yi taciz edebilmek adına NATO görevlerini bile riske atmaktan geri durmadığını aktarıldı.

Yunanistan'ın Türk savaş uçaklarına radar kilidi atmasının hemen ardından gerekli karşılığın verildiği ve Yunan uçaklarının bölgeden uzaklaştırıldığı vurgulandı.

REKLAM

Ayrıca MSB tarafından konunun NATO makamlarına iletildiği ve Yunanistan askeri ataşesinin bakanlığa çağırılarak NATO görevini tehlikeye atan Yunan uçaklarından dolayı tepki gösterildiği kaydedildi.

MSB kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı'nca da ilgili taraflar nezdinde diplomatik girişimlerde bulunulduğu öğrenildi.

Bu tür bir tacizin müttefiklikle bağdaşmadığını belirten kaynaklar, Yunanistan'ın gerginliği arttırma peşinde olduğunu vurguladı.

Yunan basını ise bu haberle çalkalandı. Pek çok haber sitesi Türkiye'nin bu iddialarının doğru olmadığını ifade etti.

TEK BİR BAHANENİN ARKASINA SIĞINDILAR

Haberlerde, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Türk F-16'larının Yunan Hava Sahası'na önceden bilgilendirme yapmadan girildiği iddia edildi.

Ancak, Türkiye önceden haberli bir NATO görevi yürütmekteydi. Önceden programı belli olan NATO görevi, Yunanistan'ın yaptığı bu hamle ile tehlikeye girmiş oldu.

REKLAM

Aynı zamanda dünya basını da yaşanan olayı Türkiye'nin ifadeleriyle duyurdu. Dış basında çıkan haberlerde, "Türkiye, Yunanistan tarafından F-16'larının taciz edildiğini ifade etti" sözlerine yer verildi.

GÜNDEM Türk F-16'larına Yunan tacizi: Gerekli karşılık verildi