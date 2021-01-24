Dünya Türk gemisine korsan baskını Türkiye harekete geçti
AFRİKA

Türk gemisine korsan baskını: Türkiye harekete geçti

Türk gemisine korsan baskını: Türkiye harekete geçti

Nijerya açıklarında seyir halindeki Mozart isimli Türk konteyner gemisi korsan saldırısına uğradı. Gemideki 19 mürettebattan 15'inin kaçırıldığı, 1'nin öldürüldüğü, mürettebattan 3 kişinin de korsanlarla gemide kaldığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile iki kez telefonda görüştü. Erdoğan, gemi personelinin kurtarılmasıyla ilgili bütün yetkilileri talimatlandırdı.

Haber Merkezi Diğer
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EOS Risk Group Başkanı David Johnson tarafından yapılan yazılı açıklamada, İstanbul merkezli Boden Denizcilik şirketine ait Mozart isimli geminin Sao Tome'nin 100 deniz mili açığında saldırıya uğradığı duyuruldu.

Açıklamada, Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 mürettebattan 15'inin kaçırıldığı, 1'nin öldürüldüğü, mürettebattan 3 kişinin de korsanlarla gemide kaldığı belirtildi.

Erdoğan talimat verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile iki kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Geminin saldırıdan kurtulan 3 personeliyle Gabon’a doğru hareket ettiği bilgisini alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci yakından takip ettiğini ve kaçırılan gemi personelinin kurtarılmasıyla ilgili bütün yetkilileri talimatlandırdığını ifade etti.

Nijerya açıklarında korsanlar saldırdı.

Türkiye harekete geçti

Türkiye, Nijerya'da deniz haydutlarının Türk gemisine yaptığı saldırıda kaçırdığı mürettebatın bulunması için girişimler başlattı.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geminin 4. Kaptanı Furkan Yaren ile telefonda görüşerek olayla ve gemideki durumla ilgili bilgi aldı.

Çavuşoğlu, geminin ait olduğu şirketin işletmecisi Osman Levent Karsan'la da telefonda görüşerek, başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti, kaçırılan mürettebatın bir an evvel kurtarılması ve evlerine güvenle dönebilmeleri için gerekenlerin yapılacağını vurguladı. Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u arayarak, öldürülen mürettebat için başsağlığı diledi ve gemi limana yanaştığında cenazenin Azerbaycan’a nakli için çalışmaların derhal başlayacağını aktardı. Kaynaklar, Türkiye'nin başta Abuja olmak üzere Nijerya ve çevre ülkelerdeki büyükelçilikleri kaçırılan mürettebatın kurtarılması için seferber olduğunu da kaydetti.

Korsanlar gemiyi kaçırdı

Twitter'da paylaşılan ve geminin 4'üncü Kaptanı Furkan Yaren'e ait olduğu belirtilen ses kaydında da "Kör bir şekilde seyir yapıyorum. Tüm kabloları sökmüşler, hiçbir şey çalışmıyor, sadece radar çalışıyor. Rota verdiler, verdikleri rotada götürüyorum gemiyi." ifadesi yer aldı.

Saldırının hemen ardından tüm ilgili makamlara haber verildiği ve donanmadan yardım istendiği bildirildi.

Nijeryalı korsanların pazarlık için haber beklediği de ulaşılan bilgiler arasında yer alıyor.

Mozart personel listesi:

  • Kaptan Mustafa Kaya
  • 2. Kaptan Melih Çetin
  • 3. Kaptan Doğancan Cengil
  • 4. Kaptan Furkan Yaren
  • Baş Mühendis Saha Tatlıgül
  • 2. Mühendis Ferman Ismaylıov
  • 3. Mühendis Yasin Alper Şeker
  • E. Zabit Gökhan Buran
  • Reis Vedat Aksan
  • Gemici Erdi Erman
  • Gemici Halil Gülçer
  • Gemici Ünsal Dilsiz
  • Gemici Adil Alkan
  • Gemici İlyas Baş
  • Fiter mesut Meral
  • Yağcı Bahadır Yeşilalan
  • Yağcı Gökhan Lale
  • Aşçı Mustafa Benklioğlu
  • Gv STJ Hamza Orhan


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