Dünya Türk Havacılık ve Uzay Sanayii TEKNOFEST Azerbaycanda Hürkuş ile nefesleri kesecek
ASYA

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii TEKNOFEST Azerbaycan’da Hürkuş ile nefesleri kesecek

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, 26-29 Mayıs tarihleri arasında Azerbaycan’da Bakü Crystal Hall’de ilk kez gerçekleşecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde Milli Muharip Uçak’ın (MMU) sanal gerçeklik simülatörü, Hürkuş ve Gökbey ile yer alacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii standında kariyer fırsatları konusunda ziyaretçiler bilgilendirilecek.

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Haber Merkezi İHA
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii TEKNOFEST Azerbaycan’da Hürkuş ile nefesleri kesecek
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii TEKNOFEST Azerbaycan’da Hürkuş ile nefesleri kesecek.

Azerbaycan’da düzenlenecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde ürün maketlerinin yer alacağı stantta sürpriz aktiviteler, deneyim alanları ve oyunlar ile ziyaretçiler şirketi yakından tanıma fırsatı edinecek. Mühendis Geliştirme Programı, staj imkânları ve Lift-Up adıyla sürdürülen “Sanayii Odaklı Lisans Bitirme Projeleri” gibi kariyer imkanlarının görüşüleceği alanlarda genç ziyaretçiler şirketin sunduğu fırsatlar konusunda bilgi sahibi olacak.

HÜRKUŞ UÇACAK

Hürkuş temel eğitim uçağı, gösteri uçuşu gerçekleştireceği Azerbaycan’a Hürkuş’un deneysel test pilotları ile ilk kez uçarak ulaşacak. Nefes kesen uçuş gösterilerinin yer alacağı festivalde, Türkiye’nin ilk ve tek özgün genel maksat helikopteri T625 Gökbey de statik alanda sergilenecek. Birçok ilke sahne olacak TEKNOFEST’in en ilgi çeken kısmı ise Türk Havacılık ve Uzay Sanayii standındaki Milli Muharip Uçak’ın VR destekli simülatörü olacak. Ziyaretçiler VR teknolojisi sayesinde 5’nci nesil uçak ile uçuşu deneyimleyebilecek.

"ŞANLI DOSTLUĞUMUZU GÖKLERE TAŞIYACAK"


Azerbaycan’da ilk kez gerçekleşecek TEKNOFEST’e katılacak olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, “Savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinde ulaştığımız başarıları dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile paylaşacağımız TEKNOFEST’e katılacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İki devlet tek millet düsturu ile gerçekleştirdiğimiz yakın iş birliğimizin daha da perçinleneceği festivalde mühendislerimizin özgün olarak geliştirdiği ve teknisyenlerimiz elinde hayat bulan Hürkuş eğitim uçağı pilotlarımız uçarak Azerbaycan’a gidecek ve bir gösteri uçuşu gerçekleştirerek şanlı dostluğumuzu göklere taşıyacak. Havacılık tarihimizde yeni bir dönüm noktası olacak Milli Muharip Uçağımızın kokpitinin de deneyimlenebileceği festivalin gerçekleşmesine katkı sunan tüm taraflara teşekkür ediyorum. İnşallah Azerbaycan’da, öz vatanımızda öz halkımızla buluşmayı diliyorum” dedi.


Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, sabit ve döner kanatlı hava platformlarından insansız hava araçları ve uzay sistemlerine kadar entegre havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin tasarım, geliştirme, modernizasyon, üretim, entegrasyon ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde 4 milyon metrekare açık, 640 bin metrekare kapalı alanda 12 bini aşkın çalışanı ile hizmet vermeye devam ediyor.

Azerbaycan'da TEKNOFEST heyecanı: Geri sayım başladı
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Azerbaycan'da düzenlenecek TEKNOFEST için son 5 güne girilirken, festivale 17 bin kişi kayıt yaptırmış durumda.
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BAKÜ'DE DÖRT GÜN BOYUNCA DOP DOLU GEÇECEK TEKNOFEST<br><br>Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Azerbaycan Cumhuriyeti Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde gerçekleştirilecek TEKNOFEST Azerbaycan’da birbirinden ilgi çekici etkinlikler olacak.
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TEKNOFEST bu yıl, 4 gün boyunca 10 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmaları, Bakü Crystal Hall’de düzenlenecek girişim zirvesi Take Off Bakü, Türk ve Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin Bakü semalarındaki gösteri uçuşları, Türkiye ve Azerbaycan’dan festivale katılacak devlet ve özel şirketlerin yenilikçi ürünleriyle dopdolu özel sergi alanları, şovlar, ödül törenleri, konserler, lazer ve dans gösterileriyle şölene hazırlanıyor.
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Ziyaretçiler, su yüzeyinde gerçekleşecek uçuş şovları, 720 derece dönebilen uçuş simülatörü, havada uçuş deneyimi yaşatan hava tüneli, Bakü Meydanı’nda yapılacak lazer şovları ve her akşam gerçekleştirilecek konserleri takip edebilecek.
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5 BİN YARIŞMACI BAŞVURDU<br><br>Duyuruların başlamasıyla birlikte büyük ilgi gören TEKNOFEST Azerbaycan’a şimdiden online 17 bin kayıt yapıldı.
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TEKNOFEST Azerbaycan kapsamında Bakü Crystal Hall’de düzenlenecek girişim zirvesi Take Off Bakü’ye ise Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İrlanda, Pakistan, Mısır, Arjantin, Türkiye, Azerbaycan ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 32 ülkeden katılım oldu.
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\"İKİ DEVLET TEK MİLLET\" VE TEKNOFEST<br><br>76 paydaş kurumun desteğiyle 26 Mayıs Perşembe günü açılış töreni gerçekleştirilecek olan TEKOFEST Azerbaycan, 28 Mayıs Cumartesi de iki devletin Cumhurbaşkanını ağırlayacak.
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Azerbaycan'da TEKNOFEST heyecanı: Geri sayım başladı
Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST ilk kez yurtdışında Azerbaycan'da gerçekleştiriliyor. 26-29 Mayıs tarihleri arasında Bakü Crystal Hall ve Hazar Denizi kıyısındaki Ulusal Parkta düzenlenecek festival uzay, teknoloji ve havacılık tutkunlarını bir araya getirecek.


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