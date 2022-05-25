Türk Havacılık ve Uzay Sanayii TEKNOFEST Azerbaycan’da Hürkuş ile nefesleri kesecek.

Azerbaycan’da düzenlenecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde ürün maketlerinin yer alacağı stantta sürpriz aktiviteler, deneyim alanları ve oyunlar ile ziyaretçiler şirketi yakından tanıma fırsatı edinecek. Mühendis Geliştirme Programı, staj imkânları ve Lift-Up adıyla sürdürülen “Sanayii Odaklı Lisans Bitirme Projeleri” gibi kariyer imkanlarının görüşüleceği alanlarda genç ziyaretçiler şirketin sunduğu fırsatlar konusunda bilgi sahibi olacak.

HÜRKUŞ UÇACAK

Hürkuş temel eğitim uçağı, gösteri uçuşu gerçekleştireceği Azerbaycan’a Hürkuş’un deneysel test pilotları ile ilk kez uçarak ulaşacak. Nefes kesen uçuş gösterilerinin yer alacağı festivalde, Türkiye’nin ilk ve tek özgün genel maksat helikopteri T625 Gökbey de statik alanda sergilenecek. Birçok ilke sahne olacak TEKNOFEST’in en ilgi çeken kısmı ise Türk Havacılık ve Uzay Sanayii standındaki Milli Muharip Uçak’ın VR destekli simülatörü olacak. Ziyaretçiler VR teknolojisi sayesinde 5’nci nesil uçak ile uçuşu deneyimleyebilecek.

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"ŞANLI DOSTLUĞUMUZU GÖKLERE TAŞIYACAK"



Azerbaycan’da ilk kez gerçekleşecek TEKNOFEST’e katılacak olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, “Savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinde ulaştığımız başarıları dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile paylaşacağımız TEKNOFEST’e katılacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İki devlet tek millet düsturu ile gerçekleştirdiğimiz yakın iş birliğimizin daha da perçinleneceği festivalde mühendislerimizin özgün olarak geliştirdiği ve teknisyenlerimiz elinde hayat bulan Hürkuş eğitim uçağı pilotlarımız uçarak Azerbaycan’a gidecek ve bir gösteri uçuşu gerçekleştirerek şanlı dostluğumuzu göklere taşıyacak. Havacılık tarihimizde yeni bir dönüm noktası olacak Milli Muharip Uçağımızın kokpitinin de deneyimlenebileceği festivalin gerçekleşmesine katkı sunan tüm taraflara teşekkür ediyorum. İnşallah Azerbaycan’da, öz vatanımızda öz halkımızla buluşmayı diliyorum” dedi.

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, sabit ve döner kanatlı hava platformlarından insansız hava araçları ve uzay sistemlerine kadar entegre havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin tasarım, geliştirme, modernizasyon, üretim, entegrasyon ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde 4 milyon metrekare açık, 640 bin metrekare kapalı alanda 12 bini aşkın çalışanı ile hizmet vermeye devam ediyor.