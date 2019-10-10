Dünya Türk savaş uçakları Ayn İsadaki kritik hedefi imha etti
BARIŞ PINARI HAREKATI

Türk savaş uçakları Ayn İsa'daki kritik hedefi imha etti

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Ayn İsa kasabasındaki PKK'nın sözde askeri üssüne hava harekatı düzenlendi. Yerel kaynaklar, hava harekatı sonrası bölgeden şiddetli dumanlar yükseldiğini belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
PKK'nın sözde askeri üssüne hava harekatı düzenlendi
PKK'nın sözde askeri üssüne hava harekatı düzenlendi

Barış Pınarı Harekatı kapsamıdan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava ve kara harekatı devam ediyor.

Suriye'de YPG'lilerin daha önce demokratik özerklik ilan ettiği Ayn İsa kasabasında bulunan sözde askeri üsse hava harekatı düzenlendi.

  • YPG hedeflerinin tam isabetle vurulduğu operasyon sonrası bölgeden dumanlar yükseldiği görüldü.

Milli Savunma Bakanlığı harekata ilişkin, "Barış Pınarı Harekâtı’nın planlama ve icrasında sadece PKK/PYD-YPG ve DEAŞ’lı teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınıyor" açıklamasını yaptı.

Rasulayn'daki terör hedefleri obüslerle vuruldu

Harekat kapsamında Rasulayn ve çevresinde bulunan terör mevzileri, gece geç saatlere kadar ateş altına alındı.

Günün ilk ışıklarıyla da Rasulayn'daki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken, bölgeden dumanların yükseldiği gözlendi.

180'den fazla hedef vuruldu, belirlenen hedefler ele geçirildi

  • Harekat kapsamında kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan atışların ardından belirlenen hedefler 20'den fazla muharip uçakla ateş altına alındı. Hava harekatının ardından bir kez daha topçular görev aldı. Hedefler top ve ÇNRA atışlarıyla vuruldu. Harekat kapsamında 180'den fazla hedef başarıyla imha edildi.

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