Türk STK’ların Filistinli ekibini katletti: İsrail'n yine gözü döndü

Gazze’de Türk STK’ların yardım dağıtmasına aracılık yapan Al Khair Vakfı’na bağlı insani yardım gönüllüleri, soykırımcı İsrail’in hedefi oldu. Saldırıda 4’ü gazeteci 5’i insani yardım görevlisi olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti. Gazze’de yardım dağıtımlarına yoğun mesai harcayan iş insanı Volkan Okçuoğlu, “Ne olursa olsun bölgedeki yardım faaliyetleri sonuna kadar devam edeceğiz. İnsanları ölüme, açlığa terk edemeyiz” dedi.
İsrail, Gazze’de iftar için hazırlık yapan insani yardım ekiplerine Beyt Lahiya’da havadan saldırdı. Cumartesi günü gerçekleşen korkunç saldırıda, İngiltere merkezli Al Khair Vakfı’ndan tamamı Filistinli 5 yardım gönüllüsü ile 4 gazeteci şehit oldu. Türkiye’nin bölgeye Al Khair Vakfı gibi partner kuruluşlar aracılığıyla yardım ulaştırdığını belirten iş insanı ve hayırsever Volkan Okçuoğlu, saldırıda hayatını kaybeden ekibin Türkiye’de faaliyet gösteren pek çok STK’nın yardım çalışmalarını yürüten ekip olduğuna dikkat çekti. Okçuoğlu, “Bizim gönderdiğimiz yardımları dağıtmak üzere ihtiyaç sahiplerini tespit ederek, iftar programı hazırlıyorlardı. İnsani yardım gönüllüleri bu tespit çalışmasını yaptıkları sırada vuruldu” diye konuştu.
İSRAİL İFTARLARDAN RAHATSIZ
Uzun zamandır aynı ekiple çalıştıklarını söyleyen Okçuoğlu, “Bu insanların özellikle hedef alınmasının asıl sebebi, İsrail’in şu anda bölgede uyguladığı soykırım ve katliam politikasıdır. İsrail bölgede özellikle Ramazan ayında insanların gıdaya ve suya erişimini keserek hem psikolojik baskı hem de planlı bir soykırım hareketi içerisinde. Son zamanlarda İsrail’in tüm engellemelerine rağmen her gün verdiğimiz iftarlar İsrail’i ciddi anlamda rahatsız ediyordu ve bunu durdurmak istiyorlardı” şeklinde konuştu.
AMAÇ GÖZDAĞI VERMEK
İsrail’in Gazze’ye gıda girişini engelleme çabalarına rağmen iftarların devam etmesi için çalıştıklarını katliamın da bu nedenle yapıldığını vurgulayan Okçuoğlu, şu “Şu anda ciddi anlamda zor bir süreçten geçiyoruz. Her gün maalesef tabiri caizse köşe kapmaca oynayarak hem lojistiği sağlıyor hem de insanlara sıcak yemek dağıtıyoruz. Bizim Gazze’de 4 tane mutfağımız var. Sosyal medyada paylaştığımız iftar menüleri hep bu mutfaklardan çıkıyor. ‘İsrail’in tüm giriş çıkışları kestik’ açıklamasına rağmen bizim çalışmalarımız aralıksız her gün devam ediyor. Bu da maalesef sayısız tehdit almamıza ve sonucunda böyle elim bir olay yaşamamıza sebep oldu” ifadelerini kullandı. Saldırının yardım kuruluşlarına gözdağı anlamına geldiğini kaydeden Okçuoğlu, İsrail’in kapsamlı katliam yapmak istediğini, insanları açlık ve susuzlukla soykırıma uğratmak çabasında olduğunu vurguladı.
İnsanları açlığa terk etmeyeceğiz
- Gazze’de Türkiye devleti gibi safının belli olduğunu ifade eden Okçuoğlu, “Hiçbir şart altında sahadan çekilmeyeceğiz. Bu yola çıkan herkes bedel ödemeye hazırdı ancak hiçbir silahı olmayan, tek amaçları insanların açlıktan ölmemesi olan bir ekibe saldırdılar. Ne olursa olsun bölgedeki yardım faaliyetleri sonuna kadar devam edecek. Bu hususta hem Filistinli kardeşlerimiz hem de bizler aldığımız riskin farkındayız ancak oradaki insanları açlığa ve ölüme terk edemeyiz. Bundan sonra daha dikkatli olacağız ve lokasyon belirtecek videolardan kaçınacağız. Bu vahşette şehit edilen ve bölgedeki neredeyse tüm Türk yardım kuruluşlarının eli kolu olmaya çalışan kardeşlerimizin yanında, bu ekipler ile bölgeye bir tas yemek vermek için çalışan tüm STK ve ekiplerin de başı sağ olsun.”
Katlettiğini itiraf etti
- İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana ilk kez 6 Filistinliyi öldürdüğünü itiraf etti. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze’deki saldırılarında hayatını kaybeden 6 kişinin isimlerini ve fotoğraflarını paylaştı. İsrail ordusunun 6 Filistinliyi öldürdüğünü itiraf eden Adraee, bu kişilerin İsrail’in “güvenliğine karşı hareket ettiği” iddiasında bulundu. Adraee, yaşamını yitiren Mustafa Muhammed Şaban Hammad, Muhammed Serrac, Bilal Ebu Matar, Mahmud Aslim, Muhammed Alaa Subhi el-Gafir’in Hamas; Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla serbest kalan Suheyb Bassem Halid el-Neccar’ın ise İslami Cihad Hareketi üyesi olduğunu öne sürdü. Hammad’ın 7 Ekim 2023’te sınırı geçen kişilerden biri olduğunu da ileri süren Adraee, öldürülen Filistinlilerden bazılarının gazeteci olduğunu ise inkar etti.
Şifa’daki cenazeler naklediliyor
- Gazze’de İsrail’İn saldırıları nedeniyle Şifa Tıp Kompleksi avlusunda gömülen 160 cenazeden 61’i geçtiğimiz perşembe günü bulundukları yerden çıkarıldı. Bazı cenazelerin kimlik tespiti için adli tıp merkezine götürüleceği bildirilirken, işlemler tamamlandıktan sonra resmi kabristana defin yapılacağı ifade edildi. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, sağlık hizmetlerinin yeniden verilebilmesi için de çalışmalar yapıldığı belirtildi.