Türk STK’ların Filistinli ekibini katletti: İsrail'n yine gözü döndü

Gazze’de Türkiye devleti gibi safının belli olduğunu ifade eden Okçuoğlu, “Hiçbir şart altında sahadan çekilmeyeceğiz. Bu yola çıkan herkes bedel ödemeye hazırdı ancak hiçbir silahı olmayan, tek amaçları insanların açlıktan ölmemesi olan bir ekibe saldırdılar. Ne olursa olsun bölgedeki yardım faaliyetleri sonuna kadar devam edecek. Bu hususta hem Filistinli kardeşlerimiz hem de bizler aldığımız riskin farkındayız ancak oradaki insanları açlığa ve ölüme terk edemeyiz. Bundan sonra daha dikkatli olacağız ve lokasyon belirtecek videolardan kaçınacağız. Bu vahşette şehit edilen ve bölgedeki neredeyse tüm Türk yardım kuruluşlarının eli kolu olmaya çalışan kardeşlerimizin yanında, bu ekipler ile bölgeye bir tas yemek vermek için çalışan tüm STK ve ekiplerin de başı sağ olsun.”