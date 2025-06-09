Türk yardım kuruluşlarından Afganistan'da kurban seferberliği

Yıllardır hayırseverlerin maddi ve manevi desteğiyle büyüyen Yetimler Vakfı; 2025 yılında 12 farklı ülkede kurban organizasyonu düzenledi. Yetimler Vakfı tarafında Afganistan’da altı farklı bölgede kesilen ve 15 vilayette termokinli araçlarla dağıtılan kurban etleriyle yüzleri gülen yetimler, Türkiye’ye hayır dualarını gönderdi.

Yıllardır Afganistan’da insani yardım çalışmalarında bulunan Yetimler Vakfı, ülkenin farklı şehirlerindeki yardım çalışmaları ile farklı birçok alanda ihtiyaç sahiplerine destek oluyor.

Yetimler Vakfının Afganistan’daki kurban kesim ve dağıtım organizasyonuna Memur-Sen il başkanı Abdulselam Demir ve Gazeteci Nezir Güneş de eşlik etti. Yetimler Vakfı Gönüllüsü Abdulselam Demir, “Afganistan’ın altı farklı kırsal bölgesinde kurbanlık hayvanların alımında, kesiminde ve elde edilen etlerin dağıtımında çok titiz davrandık. Kurban vekâletlerini Yetimler Vakfına vererek yetim ve ihtiyaç sahiplerinin yüzlerinin gülmesine vesile olan bütün bağışçılara canı gönülden teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

DAĞITIMLARDA YETİMLERE ÖNCELİK

Afganistan’da 40 yıldan beri devam eden savaşlara dikkat çeken Demir, “Yıllardır Afganistan, önce Ruslarla sonra da Amerika ve NATO zulmünden çok çekti. Burası mazlum ve yetim insanlarla dolu. Bunları gözetleme adına Yetimler Vakfı'nın vekaletlerini alıp geldik. Yüzlerce hayvanımızı hijyenik ortamlarda kestik, binlerce paketleme yapıldı. Bunu yetimhane ve önceden tespit edilen ailelere ulaştıracağız. Dağıtımlar sırasında, özellikle yetimler, yaşlılar, engelliler ve kronik hastalığı olanlara öncelik verilecek. Bağışta bulunanların kurbanını Rabbim kabul etsin inşallah." dedi.

4 YARDIM KURULUŞU AFGANİSTAN İÇİN GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ

Afganistan’da Yetimler Vakfı dahil olmak üzere Umut Kervanı, İho Ebrar ve Yetimeli Vakıflarının da organize ev sahipliğini yapan Bahattin Temel, uzun yıllardır Afganistan'da yürütülen insani yardım çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Afganistan'a olan derin sevgisi ve insani yardım alanındaki çalışmalarıyla tanınan Mehmet Bahattin Temel, Afganistan’ın, yıllardır süren savaşlar, doğal afetler ve ekonomik zorluklar nedeniyle büyük bir insani krizle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Afganistan’da özellikle yetimler, sahipsiz ve yoksul aileler, temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlandığını anlatan Temel, bu zorlu koşullarda, farklı yardım kuruluşlarının işbirliğiyle ihtiyaç sahiplerine destek olmayı hedeflediklerini belirterek, “Afganistan halkının yaşadığı zorluklara kayıtsız kalmak mümkün değil. Bu Kurban Bayramı'nda, dört değerli kuruluşumuzun işbirliğiyle daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyoruz. 350’nin üzerinde büyükbaş kurban kesimi ile buradaki amacımız, bu kurban bağışlarını en doğru şekilde değerlendirerek, Afganistan'daki kardeşlerimizin yüzünü güldürmek ve onlara umut olmak" dedi.

TÜRK HAYIRSEVERLERE ÖZEL TEŞEKKÜR

Kurban kesimlerin yapıldığı yerlerden biri olan Ghazni Eyeletine bağlı kırsal Melekdin bölgesinde yer alan Aksa Eğitim Külliyesi sorumlusu Mevlevi Muhammed Selim Saad, Türkiye’den 5 bin kilometre uzaktan gelerek kendilerine destek veren Yetimler Vakfı gönüllülerine Afgan Halkı adına teşekkür etti. Türkiye halkının ilk günden beri desteğini her zaman yanlarında gördüğünü anlatan Saad, bayramlarını kurbanlarını göndererek kutlayan ve dualarına ortak olan hayırseverlere de şükranlarını iletti.