Türkiye, dünyanın en sıcak krizlerinde arabuluculuk yapıyor

Türkiye, uluslararası arenadaki aktif diplomasisiyle çatışma bölgelerinde barış ve istikrarın teminatı olma yolunda adımlarını sıklaştırıyor.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün, İstanbul'da barış müzakerelerinin 15 Mayıs'ta sürdürülmesi yönünde teklifte bulunarak, "15 Mayıs Perşembe günü, müzakerelerin daha önce yarıda kesildiği yerde, İstanbul'da, doğrudan müzakerelerin özellikle de ön koşulsuz olarak yeniden başlatılmasını, hiç vakit kaybetmeden başlamasını öneriyoruz." ifadelerini kullandı.





Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Rusya ile Ukrayna arasında müzakere düzenlenmesi için çok şey yaptığını dile getirerek, kendisiyle görüşerek Türkiye'de müzakerelerin düzenlenmesi için fırsat sağlamasını isteyeceğini söyledi.





ABD Başkanı Donald Trump da Rusya'nın İstanbul'da müzakere çağrısı için "Ukrayna, bunu hemen kabul etmeli." dedi.





Kısa süre sonra da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yarından itibaren tam ve kalıcı ateşkes beklediklerini vurgulayarak, "Ben perşembe günü Türkiye'de Putin'i bekleyeceğim." açıklamasında bulundu.





Türkiye, küresel krizlerde arabulucu rolünü güçlendiriyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sonlandırmak için taraflarla görüşen ve bu konuda baskı kuran Trump'ın girişimlerinin ardından İstanbul'da düzenlenecek olası müzakereler önem arz ediyor.





Trump'ın bu müzakerelerle "en azından bir anlaşmanın mümkün olup olmadığını belirleyebileceklerine" ve "mümkün değilse Avrupalı liderlerin ve ABD'nin ona göre ilerleyeceğine" ilişkin sözleri, İstanbul'daki görüşmeleri daha önemli hale getiriyor.





Bu gelişmeler, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından itibaren iki tarafla da görüşerek arabuluculuk faaliyetleri yürüten Türkiye'nin uluslararası arabuluculuk rolünü pekiştiren önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda arabuluculuk

-Türkiye, 2022’de Antalya ve İstanbul’daki diplomasi toplantılarına ev sahipliği yaptı.

-Karadeniz Tahıl Girişimi gibi somut sonuçlar doğuran anlaşmalarda rol aldı.

-2024’te gerçekleşen esir takasında kritik arabulucu oldu.

-2025’te yeniden İstanbul'da müzakerelerin başlaması gündemde.





Afrika’daki girişimler

-Somaliland Krizi: Türkiye, Somali ve Etiyopya arasında çözüme yönelik Ankara Süreci’ni başlattı.

-Sudan-BAE Krizi: Erdoğan’ın devreye girmesiyle Türkiye arabuluculuğa talip oldu.

-Sudan-Güney Sudan arası barış çabaları desteklendi.





Asya ve Güney Asya’daki çabalar

-Afganistan-Pakistan ilişkileri, İstanbul Süreci ile desteklendi.

-Filipinler'de Moro sorununun çözümünde Türkiye arabulucu oldu.

-İran’ın nükleer programı konusunda barışçıl çözüm çağrısında bulundu.





Balkanlar’daki rol

-Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan ve Bosna-Sırbistan üçlü mekanizmalarıyla istikrar destekleniyor.

-EUFOR Althea’ya AB dışından en fazla asker veren ülke konumunda.





Çok taraflı diplomasi ve kurumsal girişimler

-BM, AGİT ve İİT bünyesindeki Arabuluculuk Dostlar Grubu’na eş başkanlık yapıyor.

-“Barış için Arabuluculuk” girişimi ile 62 üyeli küresel platformun kurucu liderlerinden.