Dünya Türkiye düşmanları Washingtonda dernek kurdu Türkiyeye demokrasi getireceklermiş
AMERİKA

Türkiye düşmanları Washington'da dernek kurdu: Türkiye'ye demokrasi getireceklermiş

ABD'de Türkiye karşıtı eski siyasetçiler ve FETÖ üyelerinin ortaklığı ile 'Türk Demokrasi Projesi' adlı bir dernek kuruldu. Derneğin kurucuları arasında Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, eski Florida Valisi Jeb Bush, FETÖ'den hakkında yakalama kararı bulunan Aykan Erdemir de var. Amacı

"Türkiye'yi daha demokratik politikalar benimsemeye teşvik etmek" olduğu iddia edilen derneğin sosyal medya hesaplarından takip ettiği tek parti ise HDP.

Haber Merkezi Diğer
Türkiye düşmanları Washingtonda dernek kurdu: Türkiyeye demokrasi getireceklermiş
John Bolton.

ABD'de Türkiye düşmanları bir araya gelerek bir dernek kurdu. 'Türk Demokrasi Projesi' isimli derneğin kurucuları arasında John Bolton ve G. W. Bush'un kardeşi Jeb Bush var.

FETÖCÜLERLE ORTAK

Derneğin kurucuları arasında FETÖ'den hakkında yakalama kararı bulunan Aykan Erdemir de var.

Derneğin amacının ''Türkiye'yi daha demokratik politikalar benimsemeye teşvik etmek ve Türkiye'nin demokratik kurumlarının, insan haklarının korunmasına ve ekonomik refahına yönelik sürekli erozyonuna durdurmak" olduğu belirtiliyor.

"TÜRKİYE'DE ALARMA GEÇMENİN VAKTİ"

Bolton, Twitter hesbaından yaptığı paylaşımda Erdoğan'ı hedef alarak "Türkiye'de alarma geçmenin vakti geldi. Bir zamanlar güvenilir NATO müttefiki şimdi demokrasiye sırtını dönüyor ve Rusya'yı kucaklıyor. Projeye katılmaktan memnunum." ifadelerini kullandı.

G.W.Bush kardeşi eski Florida Valisi Jeb Bush da derneğin kurucuları arasında. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Güvenliğimiz için demokratik bir Türkiye şart, ancak Türk özgürlüğü ve hürriyeti yok oluyor. Lütfen @turkish_project'i takip edin ve kaydolun.'' açıklamaları yer alıyor.

Jeb Bush
Jeb Bush

TRUMP KOVMUŞTU

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenlik danışmanı John Bolton'ı görevinden kovmuştu.

YALNIZA HDP TAKİP EDİLİYOR

'Türk Demokrasi Projesi' isimli derneğe ait sosyal medya hesaplarından Türkiye'deki partilerden yalnızca HDP takip ediliyor. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da derneğin takip ettiği isimlerden biri.



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