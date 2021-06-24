Türkiye düşmanları Washington'da dernek kurdu: Türkiye'ye demokrasi getireceklermiş

ABD'de Türkiye düşmanları bir araya gelerek bir dernek kurdu. 'Türk Demokrasi Projesi' isimli derneğin kurucuları arasında John Bolton ve G. W. Bush'un kardeşi Jeb Bush var.

FETÖCÜLERLE ORTAK

Derneğin kurucuları arasında FETÖ'den hakkında yakalama kararı bulunan Aykan Erdemir de var.

Derneğin amacının ''Türkiye'yi daha demokratik politikalar benimsemeye teşvik etmek ve Türkiye'nin demokratik kurumlarının, insan haklarının korunmasına ve ekonomik refahına yönelik sürekli erozyonuna durdurmak" olduğu belirtiliyor.

"TÜRKİYE'DE ALARMA GEÇMENİN VAKTİ"

Bolton, Twitter hesbaından yaptığı paylaşımda Erdoğan'ı hedef alarak "Türkiye'de alarma geçmenin vakti geldi. Bir zamanlar güvenilir NATO müttefiki şimdi demokrasiye sırtını dönüyor ve Rusya'yı kucaklıyor. Projeye katılmaktan memnunum." ifadelerini kullandı.

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G.W.Bush kardeşi eski Florida Valisi Jeb Bush da derneğin kurucuları arasında. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Güvenliğimiz için demokratik bir Türkiye şart, ancak Türk özgürlüğü ve hürriyeti yok oluyor. Lütfen @turkish_project'i takip edin ve kaydolun.'' açıklamaları yer alıyor.

Jeb Bush

TRUMP KOVMUŞTU

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenlik danışmanı John Bolton'ı görevinden kovmuştu.

YALNIZA HDP TAKİP EDİLİYOR

'Türk Demokrasi Projesi' isimli derneğe ait sosyal medya hesaplarından Türkiye'deki partilerden yalnızca HDP takip ediliyor. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da derneğin takip ettiği isimlerden biri.

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OYNAT 04:15 Türkiye düşmanı John Bolton'ın Beyaz Saray anıları: Trump-Erdoğan ilişkisini böyle anlattı ABD Başkanı Trump'ın görevine son verdiği Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın kaleme aldığı 'Olayın Olduğu Oda' adındaki kitap tartışılmaya devam ediyor. Başkanlık seçimlerine birkaç ay kala Trump'ı yerden yere vuran kitapta, Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı da açıkça görülüyor. Trump ile Erdoğan arasındaki iyi ilişkilerden rahatsızlık duyan Bolton, PKK'dan NATO'ya kadar birçok iddiada bulunuyor. 'Neler Oluyor'da kitabın önemli noktalarını anlattık:

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