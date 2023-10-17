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Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin hizmetleri durma noktasına geldi

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nin elektriğini kesmesi ve yakıt girişine izin vermemesi nedeniyle Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin hizmetlerinin büyük kısmının durma noktasına geldi. Hastane Müdürü Subhi Sukeyk, hizmet vermeye devam eden diğer kısımların ise 48 saat içerisinde duracağını belirtti.

12:59 . 17/10/2023 Salı
AA
Gazze Şeridi'nde durum kötüleşiyor.

Gazze Şeridi'nde durum kötüleşiyor.

Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi Müdürü Subhi Sukeyk yaptığı yazılı açıklamada, hastanenin Gazze'de onkoloji servisi bulunan tek hastane olduğunu belirtti.


Sukeyk, yakıt sıkıntısı nedeniyle Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin verdiği hizmetlerin büyük kısmının durma noktasına geldiğini ifade etti.


İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırıları 11'inci gününde: Her 5 dakikada bir Filistinli ölüyor!
İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırıları 11'inci gününde: Her 5 dakikada bir Filistinli ölüyor!

Hamas-İsrail savaşında 10 gün geride kaldı. İsrail’in Gazze’deki operasyonlarında sivil can kaybı artıyor, Gazze’de yüz binlerce Filistinli hayatta kalma mücadelesi veriyor, Tel Aviv bir yandan da kara harekâtına hazırlanıyor. ABD Başkanı Joe Biden’ın ise yarın İsrail’e gideceği açıklandı. İsrail Savunma Bakanı Gallant, "Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak ama kazanacağız." dedi. İran'dan ise 'Hizbullah saldırı yapabilir' denildi. ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times İsrail'in ABD'den talebini yazdı, WSJ ise ABD'nin İsrail planını deşifre etti. Ayrıca Hamas ilk kez İsrailli esir bir kadının görüntülerini yayınladı. İşte savaşın 11. gününde dakika dakika yaşanan sıcak gelişmeler...


"Gazze'deki kanser hastaları hizmet alamayacak hale gelecek"

Hizmet vermeye devam eden diğer kısımların ise 48 saat içerisinde duracağı uyarısında bulunan Sukeyk,
"Bu durumda Gazze'deki tüm kanser hastaları hizmet alamayacak hale gelecek"
ifadelerini kullandı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının 7 Ekim'de başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısının ardından Gazze Şeridi'nin elektriğini kesen İsrail, bölgeye yakıt girişini de engelliyor.


Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'ni inşa etmişti.



#Filistin
#Gazze Şeridi
#Hastane
#Türkiye
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