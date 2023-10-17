Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin hizmetleri durma noktasına geldi

Gazze Şeridi'nde durum kötüleşiyor.
Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi Müdürü Subhi Sukeyk yaptığı yazılı açıklamada, hastanenin Gazze'de onkoloji servisi bulunan tek hastane olduğunu belirtti.
Sukeyk, yakıt sıkıntısı nedeniyle Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin verdiği hizmetlerin büyük kısmının durma noktasına geldiğini ifade etti.
"Gazze'deki kanser hastaları hizmet alamayacak hale gelecek"
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının 7 Ekim'de başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısının ardından Gazze Şeridi'nin elektriğini kesen İsrail, bölgeye yakıt girişini de engelliyor.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'ni inşa etmişti.