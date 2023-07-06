Türkiye-Finlandiya-İsveç Daimi Ortak Mekanizma Toplantısı başladı

Brüksel'deki NATO karargahında yapılan toplantıya, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ev sahipliği yapıyor.

Daimi Ortak Mekanizma Toplantısı öncesinde Dışişleri Bakanı Fidan başkanlığındaki Türk heyeti, Stoltenberg ile görüşmüştü.Toplantıda, 14 Haziran'da Ankara'da yapılan bir önceki toplantıdan bu yana geçen sürede, Finlandiya ile İsveç'in özellikle terörle mücadelenin çeşitli boyutları bağlamında, Madrid'deki NATO Zirvesi sırasında imzalanan Üçlü Muhtıra temelinde attıkları adımların gözden geçirilmesi planlanıyor.