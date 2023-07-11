Türkiye-İsveç-NATO mutabakata vardı: Türkiye'nin onayı dünya basınında

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü TBMM'ye iletme taahhüdünü memnuniyetle karşıladığını söyledi. Sözlerinin devamında Türkiye'ye teşekkür eden Biden, "Avrupa-Atlantik bölgesinde savunma ve caydırıcılığı geliştirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ile birlikte çalışmaya hazırım." ifadesini kullandı.