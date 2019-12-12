Türkiye, Rus turistlerin kültürü haline geldi​ Türkiye, Rus turistlerin kültürü haline geldi Rusya turizm sektörüyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, “Mısır pazarının kapalı olması ve uzak kültürlerin pahalılığı Türkiye’yi yıl boyu gidilen bir kültür haline getirdi. Türkiye, Rusyalı turistlerin, özellikle İstanbul'a talep patlaması yaşanmasıyla birlikte yılbaşı tatili için en çok tercih ettiği beş destinasyon arasına da girdi. Bu daha önce görülmeyen bir durum” dedi.

Haber Merkezi 12 Aralık 2019, 11:49 Son Güncelleme: 12 Aralık 2019, 12:04 Diğer