Türkiye, Rus turistlerin kültürü haline geldi​

“Türkiye artık Rus turistlerin yıl boyunca tatil yapmayı tercih ettikleri bir kültür haline geldi” Bu açıklama Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze’den geldi.
- Mısır pazarının açılması halinde, bugün Türkiye’ye giden turistlerin bir kısmının bu ülkeyi tercih edebileceklerini tahmin eden Lomidze, “Türkiye'ye uçak krizi sırasında getirilen uçuş yasağının kaldırılması sonrası, fiyatlar düştü ve indirim kampanyaları yapıldı. Bunun sonucu olarak Türkiye’ye giden turist sayısı 6 milyonu geçerek rekor kırdı. Antalya’nın yanı sıra bu yıl İstanbul’a da çok fazla tur paketi satılıyor” diye konuştu.
Federal Haber Ajansı’na (FAN) açıklamalarda bulunan Rus yetkili, Antalya’da kış döneminde ısıltılmış havuzla hizmet veren birçok otel bulunmasının da, kış sezonunda Türkiye’yi tercih eden turist sayısında artış yaşanmasında rol oynadığına dikkat çekti.