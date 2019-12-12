Dünya Türkiye, Rus turistlerin kültürü haline geldi
ASYA

Türkiye, Rus turistlerin kültürü haline geldi​

Türkiye, Rus turistlerin kültürü haline geldi

Rusya turizm sektörüyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, “Mısır pazarının kapalı olması ve uzak kültürlerin pahalılığı Türkiye’yi yıl boyu gidilen bir kültür haline getirdi. Türkiye, Rusyalı turistlerin, özellikle İstanbul'a talep patlaması yaşanmasıyla birlikte yılbaşı tatili için en çok tercih ettiği beş destinasyon arasına da girdi. Bu daha önce görülmeyen bir durum” dedi.

Haber Merkezi Diğer
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

“Türkiye artık Rus turistlerin yıl boyunca tatil yapmayı tercih ettikleri bir kültür haline geldi” Bu açıklama Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze’den geldi.

  • Mısır pazarının açılması halinde, bugün Türkiye’ye giden turistlerin bir kısmının bu ülkeyi tercih edebileceklerini tahmin eden Lomidze, “Türkiye'ye uçak krizi sırasında getirilen uçuş yasağının kaldırılması sonrası, fiyatlar düştü ve indirim kampanyaları yapıldı. Bunun sonucu olarak Türkiye’ye giden turist sayısı 6 milyonu geçerek rekor kırdı. Antalya’nın yanı sıra bu yıl İstanbul’a da çok fazla tur paketi satılıyor” diye konuştu.

Federal Haber Ajansı’na (FAN) açıklamalarda bulunan Rus yetkili, Antalya’da kış döneminde ısıltılmış havuzla hizmet veren birçok otel bulunmasının da, kış sezonunda Türkiye’yi tercih eden turist sayısında artış yaşanmasında rol oynadığına dikkat çekti.

Merkez Bankası faizi indirdi

Merkez Bankası faizi indirdi

​200 baz puanlık indirimle faizler yüzde 12'ye düştü.
Atatürkü tanımayınca birinci sınıftan başladık

Atatürk'ü tanımayınca
birinci sınıftan başladık

Bulgaristan muhaciri Ayşe Teyze'nin Türkiye'ye göç hikayesi...
Dar gelirliye konut müjdesi

Dar gelirliye konut müjdesi

Cumhurbaşkanı, 100.000 Sosyal Konut projesini anlattı.
'Yakıt alacağız'<br> diyerek kaçmışlar

'Yakıt alacağız'
diyerek kaçmışlar

Annesine kavuşan Cafer'in kurtuluş hikayesi.
BM'ye sunuldu

BM'ye sunuldu

Türkiye, Libya mutabakatının tescili için başvuru yaptı.
'Kart bilgileri çalındı' iddialarına yanıt

'Kart bilgileri çalındı' iddialarına yanıt

Bankalararası Kart Merkezi'nden açıklama yapıldı.

Önlem alınmazsa<br>250 lirayı bulacak

Önlem alınmazsa
250 lirayı bulacak

​Üretim azalınca stokçular yeniden sahneye çıktı.

5 terörist daha teslim oldu

5 terörist daha teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor.
Ölümcül müdahale

Ölümcül müdahale

​Fransız polisinin göstericilere kanlı müdahalesi kamerada.
El Hamra:<br>Endülüs'ün incisi

El Hamra:
Endülüs'ün incisi

​Sayısız odalarıyla hayran kalınacak bir güzellik.
Diplomasi<br>Türkiye'nin lehinde

Diplomasi
Türkiye'nin lehinde

​Doğu Akdeniz'deki gelişmeler Yunanistan'da nasıl tartışılıyor?
Hasta<br>kapma oyunu!

Hasta
kapma oyunu!

​Komisyon karşılığı merkezlere yönlendiriyorlar.
Ücretsiz<br> otoyol müjdesi

Ücretsiz
otoyol müjdesi

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
'Türk duvarı'

'Türk duvarı'

​Merih, ilk maçında Devler Ligi'ne damga vurdu.
Yine can aldı

Yine can aldı

7 yaşındaki Umut şırıngalı çikolatanın kurbanı oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.