Türkiye Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için diplomatik çabalarını sürdürüyor

Ankara, Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes için devrede. Diplomatik kaynaklar, çatışmalar sürerken müzakere sürecinin devam ettiğinin altını çizdi. İki ülke liderleri ve heyetleri arasında yoğun bir görüşme trafiği sürdürüldüğü belirtildi.

Türkiye, krizin patlak verdiği ilk andan itibaren Kiev ile Moskova arasında adeta mekik dokudu. Yürütülen diplomatik temaslar sayesinde tam barış sağlanacak derken sahadaki durum daha da kötüleşti. Diplomatik kaynaklar, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek önemli bir görüşmeye dikkat çekti. Birleşmiş Milletler insani temas grubu kurulması konusunda bir teklifte bulunurken, önümüzdeki günlerde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında bu çerçevede görüşmeler ve taraflar arasında teknik düzeyli toplantılar yapılabileceği belirtildi.

Diplomatik kaynaklar, Türkiye-Mısır ilişkilerinde girilen yeni dönemi de değerlendirdi. İki ülke arasında bakan yardımcıları düzeyinde gerçekleştirilecek görüşmeler sonrasında bakanlar düzeyinde de temasın kurulabileceğinin altı çizildi. Ayrıca diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 18 Mayıs’ta Amerika Birleşik Devletleri’ne gideceği öğrenildi. Çavuşoğlu, burada mevkidaşı Antony Blinken ile görüşecek. İki bakanın görüşmesinde stratejik mekanizmanın ele alınacağı ifade edildi.

Ülkeler arasındaki anlaşmazlık konularının çözümüne odaklanılacağı ve işbirliği alanları üzerinde durulacağı da vurgulandı.



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OYNAT 05:54 Vatandaş Rusya-Ukrayna Savaşı’nı değerlendirdi: Erdoğan herkese kafa tutabiliyor Yeni Şafak sözü millete bırakıyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda sular durulmuyor. Gerek coğrafi konumu gerekse ekonomik ve askeri gücünün yanı sıra NATO üyesi olan Türkiye ise savaşta önemli bir yere sahip. İki ülkenin dışişleri bakanlarını Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya getirerek arabuluculuk eden Türkiye ayrıca Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni de uygulayarak güçlü bir duruş sergiledi. Peki Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki tutumu hakkında vatandaş ne düşünüyor? Sizler için derledik. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Rusya-Ukrayna geriliminde Türkiye ara bulucu olur mu?