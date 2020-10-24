Türkiye Ukrayna’da ortak İHA üretimi için fabrika kuracak

Türkiye ve Ukrayna arasındaki savunma sanayi alanındaki iş birliği büyüyor. Daha önce Türkiye'den 6 adet Bayraktar SİHA alan Ukrayna, 48 adet daha Bayraktar TB-2 satın alabileceklerini açıklamıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin son Türkiye ziyaretinde de iki ülke arasında ortak projeler geliştirilmesine yönelik anlaşmalara varılmıştı.

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2 ülke ortak girişim kuracak

Ülkesinde medya mensuplarına açıklamalarda bulunan Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskiy, Türkiye’nin, Ukrayna’da İHA üretimi için yatırım yapacağını ve yeni bir girişim kurulacağını açıkladı.

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Yer bulma çalışmaları başladı

Defence Express’in haberine göre; Uruskiy, Türk yetkililerin kendilerinden kurulacak tesis için yer bulmalarını istediğini söyledi. Şirketin ürünlerini hem yurt içinde hem yurt dışında satma hakkına sahip olacağını da belirten Uruskiy, “Türk tarafının tüm gereksinimlerini karşılayacak bu siteyi aramaya başladık” dedi.

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