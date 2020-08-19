Suudi basınından deniz üssü iddiası: Türkiye ve Katar, Misrata limanında bir askeri üs kuracak

Haberde, Misrata şehrinde üçlü bir askeri koordinasyon merkezinin kurulacağı, Katar hükümetinin El-Vifak askerlerinin eğitimini finanse edeceği öne sürüldü. Limandaki üssün Türkiye'nin bölgedeki askeri ve ticari varlığını pekiştireceğine dikkat çekildi. Darbeci Hafter'in parlamento temsilcisi Ali Al-Takbali de, Al-Arabiya'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Misrata'nın stratejik limanın Türkler'e teslim edilmesinin büyük bir tehlike arz ediyor. Uzlaşma hükümeti Libya'nın kaderiyle oynuyor. Bu üs ile Ankara'nın ne isterse onu kolayca alacak ve Doğu Akdeniz'de gaz arayacak. Bu limandaki Türkiye'nin varlığı sadece Libya için değil, Arap ülkelerinin hatta Avrupa'nın ulusal güvenliği için tehdit oluşturacak."

DÜNYA Türkiye'nin Akdeniz zinciri: Kuzeyden Oruç Reis güneyden Misrata