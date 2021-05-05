Türkiye ve Mısır arasında 8 yıl sonra ilk resmi görüşme

Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza’nın başkanlıklarında Kahire'de başladı.

Türk ve Mısırlı heyetlerin 8 yıl aradan sonra ilk kez gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin ilk kareler de basına yansıdı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Hafız yaptığı açıklamada, "Şimdi Mısır ile Türkiye arasında, Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamdi Sanad Loza ve Türk mevkidaşı Sedat Önal başkanlığındaki heyetler Kahire’deki Dışişleri Bakanlığı binasında siyasi istişarelere başlıyor" ifadelerini kullandı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için atılacak adımlar masaya yatırılacak.

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Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler, Mısır’da 2013’teki askeri darbenin ardından karşılıklı olarak maslahatgüzar düzeyinde sürdürülüyordu.