Dünya "Türkiyede değilsiniz burası bir demokrasi" demişti Protestocular ofisini basıp masasına not bıraktı
AMERİKA

"Türkiye'de değilsiniz burası bir demokrasi" demişti: Protestocular ofisini basıp masasına not bıraktı

Kongre binasında basılan ilk ofislerden biri ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ofisi oldu. Göstericiler Pelosi'nin açık kalan bilgisayarından maillerini ele geçirdi masasına bir de not bıraktı. Pelosi daha önce yaptığı bir açıklamada "Burası Rusya veya Türkiye değil burası bir demokrasi" demişti.

Haber Merkezi Diğer
Nancy Pelosi
Nancy Pelosi

ABD'nin başkenti Washington DC'de Başkan Donald Trump taraftarlarının Kongre binasını basmasıyla kontrolden çıkan olaylarda 4 kişi öldü, 52 kişi gözaltına alındı.

İLK ONUN OFİSİ BASILDI

Kongre binasında basılan ilk ofislerden biri ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ofisi oldu. Göstericiler Pelosi'nin açık kalan bilgisayarından maillerini de ele geçirdi.

MASASINA NOT BIRAKILDI

Pelosi'nin masasına bir de not bırakıldı. Klavyenin üzerine bırakılan notta "Vazgeçmeyeceğiz" yazıldı.

ABD'nin yasama organı Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, Donald Trump'ın seçimleri kaybederse görevi barışçıl bir şekilde teslim edip etmeyeceğiyle ilgili soruları yanıtlamaktan kaçınmasına "Türkiye'de, Rusya'da veya Suudi Arabistan'da değilsiniz" diyerek tepki göstermişti.

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