Türkiye'deki darbeleri destekleyen Time dergisi ABD’deki olayları "Demokrasiye saldırı girişimi" olarak gördü
ABD'de Donald Trump destekçilerinin Kongre baskınının yankıları hala devam ediyor. Ortalığın savaş alanına döndüğü, 4 kişinin hayatını kaybettiği olaylarla ilgili tepkiler art arda gelirken, Türkiye'deki darbeleri destekleyen Time dergisi olayları "Demokrasiye saldırı girişimi" olarak gördü. Tepki toplayan derginin kapağı 'ikiyüzlülük' olarak nitelendirildi.
ABD'de yaşanan kaosun etkileri hala devam ediyor. Tepkiler çığ gibi büyürken, Türkiye'deki 12 Eylül darbesini alkışlayan, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin başarısız olmasına üzülen Time dergisi 'ikiyüzlü' olarak nitelendirilen bir kapak yayınladı. ABD'de yaşanan olayları "Demokrasiye saldırı girişimi" olarak gördü.
Time dergisi, 29 Eylül 1980 tarihli Avrupa, Asya ve Güney Pasifik baskısının kapağında Kenan Evren’in fotoğrafı bulunuyordu. “Türkiye’yi bir arada tutuyor” başlıklı sekiz sayfalık kapak yazısında, Türkiye’nin darbeye gidiş süreci ve Kenan Evren anlatılmıştı.