Türkiye'deki darbeleri destekleyen Time dergisi ABD’deki olayları "Demokrasiye saldırı girişimi" olarak gördü

ABD'de yaşanan kaosun etkileri hala devam ediyor. Tepkiler çığ gibi büyürken, Türkiye'deki 12 Eylül darbesini alkışlayan, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin başarısız olmasına üzülen Time dergisi 'ikiyüzlü' olarak nitelendirilen bir kapak yayınladı. ABD'de yaşanan olayları "Demokrasiye saldırı girişimi" olarak gördü.

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Time dergisi, 29 Eylül 1980 tarihli Avrupa, Asya ve Güney Pasifik baskısının kapağında Kenan Evren’in fotoğrafı bulunuyordu. “Türkiye’yi bir arada tutuyor” başlıklı sekiz sayfalık kapak yazısında, Türkiye’nin darbeye gidiş süreci ve Kenan Evren anlatılmıştı.

OYNAT 00:31 ABC muhabirinden ABD'deki olaylara Ortadoğu yorumu: Şu an Kabil'de değilim, Bağdat'ta değilim Amerika'dayım! ABD'deki olaylar Amerikan basınının dengesini bozdu. Tarihinin en ilginç günlerinden birini yaşayan ABD'de medya şaşkınlığını gizleyemiyor. ABC kanalı muhabiri anons geçerken, kendisini ABD'nin kana buladığı Ortadoğu ülkelerinden birindeymiş gibi hissettiğini söyledi. Muhabir yaşadığı şaşkınlığı şu cümleyle anlattı: 'Bağdat'ta değilim, Kabil'de değilim, yurt dışında tehlikeli bir durumda değilim Amerika'dayım. Bunu bilmek korkunç.' BiP'te paylaş

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Dergi, 15 Temmuz darbe girişiminde ise "Türkiye darbeye direndi ama şimdi daha kötüsü olabilir." başlığını tercih etmişti.

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