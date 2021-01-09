Dünya Türkiyeden Endonezyaya taziye mesajı Dost ve kardeş Endonezya halkının acısını paylaşıyoruz
ASYA

Türkiye'den Endonezya'ya taziye mesajı: Dost ve kardeş Endonezya halkının acısını paylaşıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'dan düşen uçakta yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı: "Dost ve kardeş Endonezya halkının acısını paylaşıyor, bu elim kazada yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, acılı yakınlarına başsağlığı diliyoruz"

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv / Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'dan düşen uçakta yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.
Fotoğraf: Arşiv / Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'dan düşen uçakta yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Endonezya’nın başkenti Cakarta’dan Pontianak kentine hareket eden bir yolcu uçağının bugün kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğü ve bu olayda 60’tan fazla kişinin yaşamını yitirdiğinin büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Dost ve kardeş Endonezya halkı

Açıklamada, "Dost ve kardeş Endonezya halkının acısını paylaşıyor, bu elim kazada yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, acılı yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Endonezya’da, Sriwijaya Havayolları'na ait "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağının başkent Cakarta’nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasındaki noktaya düştüğü bildirilmişti.

Bazı parçalar bulundu

Ulusal Arama Kurtarma Ajansı yetkilileri de bölgede süren çalışmalarda, uçağa ait olduğu düşünülen bazı parçaların bulunduğunu kaydetmişti.

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