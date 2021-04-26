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Dünya Türkiyeden Hindistana Kovid-19 salgını nedeniyle yardım teklifi
ASYA

Türkiye'den Hindistan'a Kovid-19 salgını nedeniyle yardım teklifi

Türkiye, Kovid-19 vaka sayısında 22 Nisan'dan bu yana dünya genelinde en üst seviyede yer alan Hindistan'a yardım teklifinde bulundu. Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 352 bin 991 vaka tespit edildi.

Haber Merkezi AA
Türkiyeden Hindistana Kovid-19 salgını nedeniyle yardım teklifi
Hindistan'da günlük vaka sayılarındaki tırmanış sürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da günlük vaka sayısı rekor seviyede yükselişini sürdürüyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 352 bin 991 vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 17 milyon 313 bin 163'e yükseldi.

Ülkede günlük vaka sayısı 22 Nisan'dan bu yana dünya genelinde şimdiye kadar görülen en yüksek seviyede seyrediyor.

"Türkiye Hindistan'a yardım etmeye hazır"

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hint mevkidaşı Jaishankar ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Çavuşoğlu, mevkidaşına Kovid-19 salgınında vaka sayılarının tepe noktasına ulaştığı Hindistan'a "geçmiş olsun" dileklerini ileterek Türkiye'nin Hindistan'a yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.

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