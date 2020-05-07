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Dünya Türkiyeden İngilterede yaşayan Türk vatandaşlarına yardım
AVRUPA

Türkiye’den İngiltere’de yaşayan Türk vatandaşlarına yardım

Türkiye’de bulunan Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) İngiltere’de yaşayan Türklere korona virüs salgını nedeni ile gıda ve hijyen desteğinde bulundu.

Haber Merkezi İHA
YTB'den destek
YTB'den destek


Korona virüs salgını nedeni ile ekonomik olarak zor günler geçiren İngiltere’ye bir destekte Türkiye’de bulunan Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) tarafından geldi. İngiltere’de aktif bir şekilde çalışmalarına devam eden Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi, (CTCA) YTB’nin katkıları ile İngiltere’de maddi zorluk yaşayan, yaşlı ve kronik hastalığı bulunan Türk vatandaşlarına gıda ve hijyen ürünü yardımında bulundu.

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Konseyden Türklere destek

Konsey, ayrıca Türkiye’de yaşayan fakat salgın nedeni ile Türkiye’ye dönemeyen öğrenci, turist, tır şoförlerine gıda ve barınma desteği sağladı.
YTB, tarafından yapılan açıklamada “Covid-19 Destek ve İş Birliği Programı” ile sıvı geçirmez tulum, koruyucu yüz siperi, dezenfektan vb. sağlık ve hijyen ürünlerinin üretiminin yapıldığı aktarılırken, ürünlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı açıklandı.

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