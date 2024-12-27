Türkiye'den İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı: İsrailli bir bakanın Mescid-i Aksa'ya güvenlik güçlerinin koruması altında düzenlediği baskını şiddetle kınıyoruz.
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Soykırımcı İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, dün sabah saatlerinde polis eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti. Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskını "Tapınağımızın olduğu yere gittim" notuyla paylaştı.
Bu dört oldu
Ben-Gvir, göreve gelmesinden bu yana İsrail polisinin koruması altında 4'üncü kez Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İlk baskınını 3 Ocak 2023'te düzenleyen Ben-Gvir, 5 yılın ardından Mescid-i Aksa'ya giren görevdeki ilk İsrailli Bakan olmuştu.