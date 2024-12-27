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Türkiye'den İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi

Türkiye'den İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi

Semih Kara
17:1027/12/2024, Cuma
G: 27/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı: İsrailli bir bakanın Mescid-i Aksa'ya güvenlik güçlerinin koruması altında düzenlediği baskını şiddetle kınıyoruz.


Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Sosyal medyadan paylaştı

Soykırımcı İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, dün sabah saatlerinde polis eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti. Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskını "Tapınağımızın olduğu yere gittim" notuyla paylaştı.


Bu dört oldu

Ben-Gvir, göreve gelmesinden bu yana İsrail polisinin koruması altında 4'üncü kez Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İlk baskınını 3 Ocak 2023'te düzenleyen Ben-Gvir, 5 yılın ardından Mescid-i Aksa'ya giren görevdeki ilk İsrailli Bakan olmuştu.



#Mescid-i Aksa
#İsrail
#Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben Gvir
#Dışişleri Bakanlığı

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