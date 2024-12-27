Türkiye'den İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi: "Provokasyonlar güvenliği tehdit ediyor"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrailli yetkililerin Gazze'de devam eden soykırımın yanı sıra Mescid-i Aksa'daki tarihi statükoyu değiştirmeye matuf provokasyonları, bölgede güvenlik ve istikrara karşı tehdit oluşturmaktadır. Uluslararası toplumu, İsrailli yetkililerin bölgedeki gerginliği daha da artıracak eylemlerine karşı gerekli tedbirleri almaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.