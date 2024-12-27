Türkiye'den İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi: "Provokasyonlar güvenliği tehdit ediyor"

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı: "İsrailli bir bakanın Mescid-i Aksa'ya güvenlik güçlerinin koruması altında düzenlediği baskını şiddetle kınıyoruz."
"Provokasyonlar istikrarı tehdit ediyor"
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrailli yetkililerin Gazze'de devam eden soykırımın yanı sıra Mescid-i Aksa'daki tarihi statükoyu değiştirmeye matuf provokasyonları, bölgede güvenlik ve istikrara karşı tehdit oluşturmaktadır. Uluslararası toplumu, İsrailli yetkililerin bölgedeki gerginliği daha da artıracak eylemlerine karşı gerekli tedbirleri almaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Sosyal medyadan paylaştı
Soykırımcı İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, dün sabah saatlerinde polis eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti. Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskını "Tapınağımızın olduğu yere gittim" notuyla paylaştı.
Bu dört oldu
Ben-Gvir, göreve gelmesinden bu yana İsrail polisinin koruması altında 4'üncü kez Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İlk baskınını 3 Ocak 2023'te düzenleyen Ben-Gvir, 5 yılın ardından Mescid-i Aksa'ya giren görevdeki ilk İsrailli Bakan olmuştu.