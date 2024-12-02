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İsrailli Bakan'dan skandal 'ezan' talimatı: Camilerdeki hoparlörlere el konulsun

İsrailli Bakan'dan skandal 'ezan' talimatı: Camilerdeki hoparlörlere el konulsun

17:282/12/2024, Pazartesi
AA
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Terör Devleti İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir.
Terör Devleti İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir.

Katil sürüsü İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, özellikle Araplar ile Yahudilerin karışık olarak yaşadığı kentlerde bulunan camilerdeki hoparlörlere el konulması talimatı verdi. Ben-Gvir, alçak paylaşımında "İsrail halkını rahatsız eden, camilerdeki hoparlörlerden kaynaklanan mantıksız gürültünün azaltılmasına yönelik bir politikaya öncülük etmekten gurur duyuyorum" ifadelerine yer verdi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Ben-Gvir "yerel halka rahatsızlık verdiği" iddiasıyla Araplar ile Yahudilerin karışık olarak yaşadığı kentlerde bulunan camilerdeki hoparlörlere el konulması yönünde talimat verdi.


İsrail Meclisindeki (Knesset) Arap milletvekilleri tarafından kınanan Ben-Gvir'in talimatı, "dini bir savaşı ateşleme gayreti" olarak nitelendirildi.


Itamar Ben-Gvir

Ben-Gvir, X hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail halkını rahatsız eden, camilerdeki hoparlörlerden kaynaklanan mantıksız gürültünün azaltılmasına yönelik bir politikaya öncülük etmekten gurur duyuyorum" ifadelerine yer verdi.


Filistin asıllı İsrail Milletvekili Ahmed Tıybi.


'Din savaşı ateşleme gayretinde'

Batı ülkelerinin ve bazı Arap ülkelerinin ezan sesine kısıtlama getirdiğini belirten Ben-Gvir, höporlörden gelen ezan sesinin "bölge sakinlerinin yaşam kalitesi pahasına olamayacağı" ifadelerini kullandı.


Filistin asıllı İsrail Milletvekili Ahmed Tıybi, "Ben-Gvir, seçmenlerini memnun etmek, Arap toplumunu baskılamak ve Arap vatandaşlarına zulmetmek için savaş (İsrail'in saldırıları) ortamını kullanarak bir din savaşı ateşleme gayretinde" diyerek tepki gösterdi.


#Cami
#Itamar Ben-Gvir
#israil

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