Bizzat Ben-Gvir işkence yaptı

İsrail, işgali altındaki Filistin'de kurduğu hapishanelerdeki doluluk nedeniyle bazı tutuklular serbest bırakılmaya başlandı. Kudüs'ün güneyindeki Beyt Lahim'de 9 ay önce tutuklanan Filistinli Muazzez Abiyyat, üstü başı yırtık ve zayıflamış vücudunda işkence izleri olduğu halde serbest bırakıldı. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, ayakta tek başına durmakta güçlük çektiği, aksayarak yürüdüğü ve çok kötü bir halde olduğu görüldü. Serbest bırakılan bir başka Filistinli Muaz Amarne ise daha önce uğradığı saldırı nedeniyle takılan yapay gözü olmadan çıktı. Her iki tutuklu da hastanede tedavi altına alındı.

GUANTANAMO'DAN FARKSIZ

Abiyyat, serbest bırakıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede çekilen görüntülerinde "Negev Cezaevi Guantonamo hapishanesi gibi. Aklın hayal edemeyeceği her şey. Öldürme, darp, açlık, hastalık. Esirlerin sadece Allah'ı var. Ben onlardan ayrıldım. Keşke beraber ölseydik. Açlar. Ne yemek var, ne kimse bizi umursuyor" şeklinde konuştu.

BİZZAT BEN-GVİR İŞKENCE YAPTI

Tedavi gördüğü hastanede El-Cezire'ye konuşan Abiyyat, Filistin'in güneyindeki Negev Hapishanesi'nden Kudüs yakınlarında bulunan Ofer Hapishanesi'ne nakledildiği bilgisini verdi. Burada bizzat İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir tarafından sorgulandığını anlatan Abiyyat, Ben-Gvir'in sorgu esnasında kendisini darp ettiğini ve yerdeyken üzerine bastığını aktardı.

SAĞLIK DURUMU ÇOK KÖTÜ

Abiyyat'ın sağlık durumuna ilişkin olarak Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan açıklamada ise 37 yaşındaki Abiyyat'ın, cezaevinde gördüğü işkence nedeniyle sağlık durumu çok kötü bir halde salıverildiği kaydedildi. Abiyyat'a yönelik işkence ve ağır darp gibi bir dizi ihlal gerçekleştirdiği belirtildi. İsrail'in işlediği cinayet ve soykırım suçlarına karşı uluslararası insan hakları kuruluşlarının üzerine düşen sorumluluğu alması istendi.

İSRAİL'DE HAPİSHANE TARTIŞMASI

Öte yandan, İsrail'de iktidardaki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin en aşırı ortağı konumundaki Ben-Gvir'in kasım 2022'de göreve gelmesinden bu yana yalnızca Batı Şeria'da tutuklanan Filistinli sayısı 10 bine yaklaşıyor. İsrail İç İstihbarat Servisi (ŞABAK), geçtiğimiz hafta hapishanedeki doluluk oranı nedeniyle bazı tutukluları serbest bırakmıştı. ŞABAK'ın bu kararına tepki gösteren Ben-Gvir ise geçtiğimiz Nisan ayında yaptığı açıklamada, "Doluluğa en iyi çare tutukluların idam edilmesidir" derken, 450 milyon şekel (119 milyon dolar) bütçeyle yeni hapishaneler kurulması kararını kabinede onaylatmıştı.

Gözünü çıkararak bıraktılar

İsrail tarafından önceki gün serbest bırakılanlar arasında yer alan Filistinli gazeteci Muaz Amarne'nin durumu da oldukça dramatikti. Amarne, hapishanedeki kötü şartlar nedeniyle bulaşıcı cilt hastalıklarına yakalanmış olabileceğini belirterek kimsenin kendisine sarılmamasını istedi. 2019 yılında İsrail ordusunun saldırı nedeniyle bir gözünü kaybeden Amarne'nin protez gözünün de İsrail güçlerince çıkarıldığı görüldü. 10 aydır tutuklu olan gazetecinin sağlık durumunun çok kötü olduğu ve hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.







