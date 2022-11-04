ABD Ben-Gvir ile çalışmak istemiyor

İsrail’de düzenlenen seçimlerde Filistinlilere yönelik ırkçı söylemleri ile bilinen Itamar Ben-Gvir öncülüğündeki Otzma Yahudit Partisi, ülkenin 3. büyük partisi konumuna yükselirken, eski Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyonda bulunmasına kesin gözüyle bakılıyor. Amerikan haber sitesi Axios’ta yayınlanan bir çalışmaya göre, ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimi, bakanlık verilmesi durumunda Ben-Gvir’le çalışmak istemiyor. Biden yönetiminden kimliği açıklanmayan 2 üst düzey politikacının ifadelerine dayandırılan habere göre, Biden ve ekibi Netanyahu ile çalışacak, ancak ırkçı söylemleri nedeniyle Ben-Gvir’i muhatap kabul etmeyecek. Ben-Gvir’in, olası Netanyahu hükümetinde, Doğu Kudüs’ün de aralarında bulunduğu İsrail işgalindeki bölgelerden sorumlu İç Güvenlik Bakanlığı’nı istediği biliniyor.

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